Numan Kurtulmuş: İstanbul ve Ankara adayları belli oldu | Son dakika

Erdoğan ile Bahçeli arasındaki 'ittifak görüşmelerine' saatler kala, AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'tan 'son dakika' açıklaması geldi. Kurtulmuş, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin "İstanbul, Ankara gibi birçok yerde adayın kim olacağı belli oldu. Ancak siyasi etik gereği bunu söylemek doğru olmaz." dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş TRT Haber canlı yayınında gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yerel seçimlere ilişkin konuşan Kurtulmuş “İstanbul, Ankara gibi birçok yerde adayın kim olacağı belli oldu. Ancak siyasi etik gereği bunu söylemek doğru olmaz. Ne zaman ve nerede açıklanacağı genel başkanımızın takdirindedir” dedi.

Kurtulmuş’un bu açıklamasını AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli arasındaki ittifak görüşmesinden hemen önce yapması da dikkat çekti.