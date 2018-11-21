Numan Kurtulmuş: İstanbul ve Ankara adayları belli oldu | Son dakika

AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş TRT Haber canlı yayınında gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu.
Yerel seçimlere ilişkin konuşan Kurtulmuş “İstanbul, Ankara gibi birçok yerde adayın kim olacağı belli oldu. Ancak siyasi etik gereği bunu söylemek doğru olmaz. Ne zaman ve nerede açıklanacağı genel başkanımızın takdirindedir” dedi.
Kurtulmuş’un bu açıklamasını AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli arasındaki ittifak görüşmesinden hemen önce yapması da dikkat çekti.
Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.