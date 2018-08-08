Nuriye Gülmen gözaltına alındı!

Halkın Hukuk Bürosu Twitter hesabından Nuriye Gülmen ve Mehmet Dersulu'nun gözaltına alındığını duyurdu.

OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile kamu görevinden ihraç edilen Nuriye Gülmen, 324 gün açlık grevi yapmış, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak' iddiasıyla yargılandığı davada altı yıl üç ay hapis cezası almıştı. Mehmet Dersulu da Ankara’da ‘işimi geri istiyorum’ eylemlerine katılmış ve birçok kez gözaltına alınmıştı.

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Halkın Hukuk Bürosu Twitter hesabından Nuriye Gülmen ve Mehmet Dersulu’nun gözaltına alındığını duyurdu.

Polise mukavemet iddiasıyla gözaltına alınan Gülmen ve Dersulu’nun adliyeye sevk edileceği belirtildi.