Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Nuriye Gülmen gözaltına alındı!

Halkın Hukuk Bürosu Twitter hesabından Nuriye Gülmen ve Mehmet Dersulu'nun gözaltına alındığını duyurdu.

android-time 23:09 8 Ağustos 2018
Haberler Gündem
Nuriye Gülmen gözaltına alındı!
Halkın Hukuk Bürosu Twitter hesabından Nuriye Gülmen ve Mehmet Dersulu'nun gözaltına alındığını duyurdu.

OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile kamu görevinden ihraç edilen Nuriye Gülmen, 324 gün açlık grevi yapmış, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak' iddiasıyla yargılandığı davada altı yıl üç ay hapis cezası almıştı. Mehmet Dersulu da Ankara’da ‘işimi geri istiyorum’ eylemlerine katılmış ve birçok kez gözaltına alınmıştı.

İLGİLİ HABERGözaltındaki akademisyen Nuriye Gülmen serbest bırakıldıGözaltındaki akademisyen Nuriye Gülmen serbest bırakıldı

Halkın Hukuk Bürosu Twitter hesabından Nuriye Gülmen ve Mehmet Dersulu’nun gözaltına alındığını duyurdu.

twt

Polise mukavemet iddiasıyla gözaltına alınan Gülmen ve Dersulu’nun adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Son güncelleme: android-time 23:1508.08.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar