Nusret görsel şovu durdurdu, iş adamı sevgilisi için özel ekip ayarladı

İstanbul Etiler'de bulunan Nusr-et lokantasında yapılan alev şov faciaya dönüşmüş; olayda iki restoran çalışanı ile 4 turist yaralanmıştı. Restoran sahibi Nusret Gökçe olayla ilgili açıklama yaptı. Gökçe,"Etiler restoranımızda maalesef çok üzücü bir kaza yaşadık. Talihsiz kazaya sebep olan görsel çalışmalarımızı süresiz olarak durdurduk." dedi. Öte yandan durumu diğerlerine göre daha ağır olan Krisryna Tresnakova'nın tedavisinin ise özel bir hastanede sürdüğü öğrenildi.

Olay önceki gün akşam saat 21:30 sıralarında yaşandı. Görgü tanıklarının anlatımına göre olay şöyle gelişti; Etiler Nusr-et’in bar kısmındaki masa üzerinde iki çalışan alev şova başladı.

Ancak masanın üzerindeki alevler bir anda etrafa sıçradı. Bu sırada bir çalışan, elindeki bidondan alevlerin üzerine bir sıvı döktü. Alevler daha da büyüdü.

Alevler bar kısmında sevgilisi iş adamı Viktor Hajicek ile birlikte bulunan Çek Cumhuriyeti vatandaşı Krisryna Tresnakova’nın kıyafetini tutuşturdu. Bir anda alevler içinde kalan genç kadına sevgilisi ve çevredekiler müdahale etti. Ancak Krisryna Tresnakova'nın vücudunda yanıklar oluştu.

Olayda Tresnakova'nın sevgilisi Viktor Hajıcek de yaralandı. Ayrıca İstanbul’a balayı tatiline geldiği öğrenilen Güney Kıbrıslı bankacı Alexandros Severıs ile Umman vatandaşı Mohammed Khamıs Salim de vücutlarının çeşitli yerlerinden yandı. Alev şovu yapmak isterken faciaya neden olan bar sorumlusu Serdal C. ve bar çalışanı Mehmet Yasin Ü.'nün de vücutlarında yanıklar oluştu. Yaralılar Şişli Etfal Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi alıntına alındı.

NUSRET: GÖRSEL ŞOVU DURDURDUK

Nusret Gökçe yazılı olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Değerli dostlarım, akşam Etiler restoranımızda maalesef çok üzücü bir kaza yaşadık. Büyük emekler vererek bugünlere getirdiğimiz işimizin en önemli parçası olan misafirlerimizi ve kamuoyunu konuyla ilgili bilgilendirmek isterim. Her şeyden önce kişisel üzüntümü ifade ediyorum. Misafirlerimizi İstanbul'da bulundukları farklı mekanlarda ziyaret ettim. Onların nihai sağlıklarına kavuşabilmeleri için her türlü desteği bizzat yürütüyor olacağım. Çalışma hayatım boyunca velinimetim olarak düşündüğüm misafirlerimizi, güzel lezzetlerin yanı sıra sorumluluk ve iyi niyetimizi de son noktasına kadar sunarak ağırlamaya devam edeceğiz. Ayrıca belirtmek isterim ki; söz konusu talihsiz kazaya sebep olan görsel çalışmalarımızı süresiz olarak durdurduk. Hiçbir görsellik benim ve ailem olarak nitelendirdiğim ekibim için misafirlerimizin sağlığından, güveninden ve keyfinden önemli değildir. Saygılarımla.”

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İŞ ADAMININ SEVGİLİSİ ÖZEL HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYOR

Olayda yaralanan iki restoran çalışanın Şişli Etfal’deki tedavileri sürüyor. Yaralı 4 turistten 3’ünün taburcu olduğu durumu diğerlerine göre daha ağır olan ünlü iş adamı Viktor Hajıcek’in sevgilisi Krisryna Tresnakova’nın tedavisinin ise İstanbul’daki özel bir hastanede sürdüğü öğrenildi. Tresnakova’nın tedavisini 3 kişilik özel bir sağlık ekibinin yürüttüğü bildirildi.

Çinli teknoloji markası Xiaomi'nin mağazaları olan Mi Store'un Çekya'daki kurucusu olduğu öğrenilen ünlü iş adamı Viktor Hajıcek’in sevgilisini İstanbul’daki özel bir hastaneye yatırdığı yatırdığı ve ilerleyen günlerde Çekya’ya götürmek için harekete geçtiği öğrenildi.

“KABUS GİBİ BİR GECE YAŞADIK”

Krisryna Tresnakova’nın sevgilisi iş adamı Viktor Hajıcek olayın ertesi günü yaptığı açıklamada “Kabus gibi bir gece yaşadık. Olayın hemen ardından bir hastaneye gittik. Benim de bazı yanıklarım var ama kız arkadaşım Krisryna Tresnakova benden çok daha kötü durumda. Olay çok yeni ve şimdi daha fazla bilgi verecek durumda değilim. Kabus gibi bir gece yaşadık ve hâlâ devam ediyor” demişti.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

4 turist de polise verdikleri ifadelerinde restoran sahibi ve çalışanlarından şikayetçi olduklarını söylemişlerdi.