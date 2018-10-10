Ankara Garı’nda üç yıl önce yaşanan katliam için yapılan anma töreni gergin görüntülere sahne oldu. Polisin törene sadece ölenlerin yakınlarının katılabileceğini söylemesi üzerine gerginlik yaşandı.

2015'de 103 kişinin hayatını kaybettiği, 570'den kişinin yaralandığı ve 30'nun yaşamına engelli olarak devam ettiği olayın yıldönümünde anma yapıldı. Ölenlerin yakınları partiler ve kitle örgütleri, “Bu ülkeye mutlaka barış, demokrasi, özgürlük gelecek” açıklaması yaptı.

Anma töreni öncesi Ankara Garı’na çıkan tüm ana ve bağlantı yolları polis tarafından kapatıldı. Polisin anmaya ellerinde olan listelerde adları olan yaralı ve hayatını kaybedenlerin yakınlarının alınacağını söylemesi gerginlik yarattı. Tepkilerin ardından, anmaya gelen tüm vatandaşların geçişine izin verildi. Arama noktasında polislere, “O gün neden aramadınız? Kardeşim ölmeden de arasaydınız” diyerek tepki gösterenler oldu.

ANITA ÇELENK

Güvenlik noktalarında üst aramasından geçirildikten sonra alana alınan vatandaşlar, patlamada hayatını kaybeden 103 kişi için saygı duruşunda bulundu. Daha sonra gar önündeki anıta, ölenlerin anısına çiçek bırakıldı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, grup adına yaptığı açıklamada, 10 Ekim’deki terör saldırısını unutmayacaklarını söyledi. Çerkezoğlu, “Katliamda kaybettiğimiz bütün dostlarımızın anısı önünde saygıyla eğiliyoruz.” dedi.