O güne kadar güneş yok, sağanak sürüyor… | Meteoroloji’den en son hava durumu haberleri

Yağışlı hava yurdu etkisi altına aldı, yüksek seyreden hava sıcaklıkları mevsim normallerine döndü. Yurdun tümü hafta sonuna kadar yağış altında olacak, Meteoroloji'nin tahminlerine göre pazar gününden itibaren batıdan itibaren güneş kendini göstermeye başlayacak. İşte hava durumu haberleri...

Yağışlar sürüyor, vatandaş yağışlı günlerin ne zaman biteceğini merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ve Manisa dışında kalan tüm bölgelerimizin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sakarya, Kocaeli, Bursa, Bilecik, Adana, Bolu, Düzce, Bartın, Zonguldak, Karabük, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Amasya, Hatay kıyıları, Samsun’un iç kesimleri, Çorum’un doğusu ve Tokat’ın batısında yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde Marmara’nın kuzeyi ile Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.

PAZAR GÜNÜNE KADAR GÜNEŞ YOK

Tahminlere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU VERİLERİ

SAĞANAK İSTANBUL’U ETKİLEDİ

İstanbul’da sabah erken saatlerde başlayan sağanak yağış etkili oluyor. Bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken araçlar da trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Boğaz’da da sis görüldü.