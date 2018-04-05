O hastane daha önce de yanmış!

Taksim İlkyardım Hastanesi'nin Gaziosmanpaşa'da yer alan binasında çıkan yangın sonucu çok sayıda hasta hastaneden tahliye edildi. Yangının çatıdan başlayarak dış cephe boyunca ilerlemesi, hastane içerisinin duman altında kalmasına neden oldu. Dış cephenin bu kadar çabuk yanması, 7 yıl önce, hastahane daha inşaat halindeyken çıkan yangını hatırlattı.

Taksim İlk Yardım Hastanesi’nde çıkan yangın sonucunda hastane kullanılamaz hale geldi. Resmi açıklamalara göre can kaybının yaşanmadığı yangın hadisesinin daha önce de yaşandığı ortaya çıktı. Hastane inşaatının 2011 yılında yine dış cephe kaplamasının tutuşması sonucu yandığı öğrenilirken, 2011 yılında henüz hizmete girmemiş olan hastane yangınında kimse zarar görmemişti.

İTFAİYE 4 SAAT BOYUNCA YANGINI SÖNDÜRMEYE UĞRAŞTI

Bir önceki yangın hakkında edinilen bilgilere göre yangın inşaat halindeki hastanenin yine dış cephe kaplamasında meydana gelmiş ve büyümüştü, yangını kontrol altına almak isteyen itfaiye ekipleriyse yangını söndürmek için yaklaşık 4 saat boyunca mücadele etmişti. Hastane inşaatında kullanılan dış cephe hakkında soruşturma açılması bekleniyor.

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