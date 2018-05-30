O maddeler iptal edilecek mi? Seçim için kritik karar

Anayasa Mahkemesi yarın çok kritik bir davayı ele alıp karara bağlayacak. Siyasi partiler yasasında yapılan son değişiklik ile ilgili kanunun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle CHP'nin yaptığı başvuru sonuçlandırılacak. Talebin kabul edilmesi, 24 Haziran seçimlerinin akıbetini de etkileyecek.

İptali istenen maddeler arasında ‘'Seçmen ve sandık taşıma, seçim bölgelerinin birleştirilmesi, seçmen listelerinin karma olarak düzenlenmesi, Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde oy pusulalarının aynı zarfa konulması, seçmenin sandık başına polis çağırması, mühürsüz zarf ve oy pusulalarının geçerli sayılması'' gibi 29 ayrı konu bulunuyor.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA

CHP, 7102 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri yasasında yapılan değişikliğin bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştu. Başvurunun esastan incelenmesine karar veren AYM, iptal istemini görüşerek karara bağlayacak.

AYM’nin başvuruyla ilgili olumlu karar vermesi halinde, iptal edilen maddelerin 24 Haziran seçimlerine nasıl yansıyacağı ve seçimin akıbeti de merak konusu olacak. AYM iptalin yanı sıra yürütmeyi durdurma kararı da alırsa, bu maddelerin getirdiği değişiklikler 24 Haziran'da da uygulanamayacak. Ancak AYM, iptal hükümlerinin yürürlüğe gireceği tarihi, seçim sonrasına bırakma imkanına da sahip bulunuyor.

CHP: ERTELENEBİLİR

Öte yandan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, ‘'Biz seçimlerin iptal edilmesini asla istemiyoruz” dedi. Özkoç, Meclis'te yaptığı açıklamada şunları söyledi:

‘'Biz seçimi iptal edin demiyoruz. İptal beklemiyoruz, devam bekliyoruz. Milletin karşısına çıktık, alnımız ak. Alınacak karardan tek beklentimiz var; seçimi güvenli kılmak. Yeter ki seçimlere gölge düşürülmesin. Yasal düzenlemelerin yapılmasını talep ediyoruz. Seçim de ertelenebilir, erteleyebilirler. Eğer 3-4 ay sonrasına böyle yapacağız diyorlarsa böyle bir erteleme kararı çıkabilir. Ama seçimi iptal etmek, yok saymak başka bir şeydir. ‘1 ay yasal düzenlemeleri yerine getireceğiz' diyebilirler. Biz seçimleri iptal etmelerini asla ve asla istemiyoruz''

İPTALİ İSTENEN KRİTİK MADDELER

– Aynı binada oturan seçmenlerin, hane bütünlükleri korunup, aynı seçim bölgesinde kalmaları şartıyla farklı sandıklara kaydedilmesi.

– Seçim güvenliği açısından gerekli görülmesi, vali veya il seçim kurulu başkanının talepte bulunması halinde, o yerdeki sandıkların en yakın seçim bölgelerine taşınması, sandık ve seçim bölgelerinin birleştirilmesi, seçmen listelerinin karma olarak düzenlenmesi,

– Birlikte yapılan cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde, oy pusulalarının aynı zarfa konulması, seçmenin sandık bölgesine polis çağırabilmesi.

– Üzerinde sandık kurulu mührü bulunmayan ya da lekeli veya çizik olan zarf ve oy pusulalarının geçerli sayılması.