O müdüre vali kalkanını mahkeme bozdu

Skandal açıklama ve uygulamalarıyla gündeme gelen Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir’e yönelik “Vali kalkanı” mahkeme tarafından bozuldu.

Demir, Mehmet Zeki Yıldıran adlı öğretmenin görev yerlerini değiştirdi. Yıldıran da, dava açtı. Mahkeme, Yıldıran'ın eski görevine iadesine karar verdi. Müdür Demir ise kararı uygulamadı. Bunun üzerine Demir hakkında soruşturma izni istendi. Ancak Valilik izin vermedi. Yıldıran da Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme Valilik kararını bozdu ve Milli Eğitim Müdürü Demir’e yargı yolunu açtı.

Vali Nusret Dirim imzalı, 5 Temmuz 2017 tarihli kararda ”Mehmet Zeki Yıldıran hakkında yapılan idari işlemlerin yasal mevzuata ve Bakanlık talimatlarına uygun olarak yerine getirildiği, herhangi bir usulsüzlüğün söz konusu olmadığı anlaşıldığından soruşturma izni verilmemesine karar verildi.” denilmişti.Bu karara karşı Yıldıran, mahkemeye başvurdu. Ankara Bölge İdare Mahkemesi, “Soruşturmaya gerek yok” kararını iptal etti ve Müdür Demir'e yargı yolunu açtı. Bölge İdare Mahkemesi kararında, idarelerin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu ancak Demir'in bu kararlara uymadığı belirtilerek, “İlgililere isnat edilen eylem, haklarında soruşturma yapılmasını gerektirecek niteliktedir” dedi. Valilik kararı da kaldırıldı.