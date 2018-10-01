O oda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tahsis edildi

TBMM'deki oda, Turgut Özal'ın Başbakanlığı döneminden bu yana, tüm Başbakanlar tarafından, makam odası olarak kullanılıyordu. Meclis'teki Başbakanlık makamı odası, 15 Temmuz'daki derbeciler tarafından gerçekleştirilen bombalamadan etkilenmiş ve hasar görmüştü.
Yeniden tefriş edilen oda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tahsis edildi ve kapısına da ismi yazıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'e geldiğinde bu odayı kullanacak.
Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.