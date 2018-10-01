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O oda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tahsis edildi

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında F-16’lar tarafından bombalanan Meclis'te, hasar gören ve o dönem Başbakan Binali Yıldırım’ın kullandığı oda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tahsis edildi.

Yavuz ALATAN
android-time 17:23 1 Ekim 2018
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O oda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tahsis edildi
15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında F-16’lar tarafından bombalanan Meclis'te, hasar gören ve o dönem Başbakan Binali Yıldırım’ın kullandığı oda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tahsis edildi.

TBMM'deki oda, Turgut Özal'ın Başbakanlığı döneminden bu yana, tüm Başbakanlar tarafından, makam odası olarak kullanılıyordu. Meclis'teki Başbakanlık makamı odası, 15 Temmuz'daki derbeciler tarafından gerçekleştirilen bombalamadan etkilenmiş ve hasar görmüştü.

Odanın girişini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adı yazılı bir tabela asıldı. FOTO: Sözcü

FOTO: Sözcü – Odanın girişini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adı yazılı bir tabela asıldı.

Yeniden tefriş edilen oda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tahsis edildi ve kapısına da ismi yazıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'e geldiğinde bu odayı kullanacak.

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