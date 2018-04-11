O sanıklar hâkim karşısında!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı Adalet Yürüyüşü'ne, kiraladıkları araçla saldırı planı yapan 10 DEAŞ sanığının, Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Verilen ara kararda, 5 tanığın dinlenilmesi için duruşma Haziran ayına ertelenirken, tutuklu sanık Selahattin Aydın tahliye edildi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü’nün Kocaeli etabına kiralık minibüs ile saldırı planı yaparken, Kocaeli ve Kayseri emniyetince yapılan ortak çalışma sonucu IŞİD militanı Oğuzhan Korkmaz ve 6 kişi gözaltına alındı. Kayseri Emniyeti’nin derinleştirdiği soruşturma kapsamında 9 kişi daha gözaltına alındı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltına alınan ‘Ebu Hüseyin’ kod adlı Oğuzhan Korkmaz, Emre Emre, Ali Merttaş, Kaan Aslan ve Fatih Özel'in soruşturma evrakını Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

‘IŞİD terör örgütü üyeliği’ suçundan tutuklanan bilgisayarcı Kadir Kökoğlu (28), tamirci Ahmet Kaşdaş (31), işsiz Selahattin Aydın (30), Suriyeli öğrenci Abdullah Albayerli (23) ve şoför Selim İbiş (32) ile tutuksuz sanıklar işçi Ferhat Koç (23), işçi Ahmet Türkçe (24), memur Seyit Kılıç (47), inşaat işçisi Burhanettin Kılıç (42) ve Oğuzhan Korkmaz'ın eşi ev hanımı Ayla Korkmaz'ın (36) yargılanmasına Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde başlanıldı.

‘Ebu Hüseyin’ kod adli Oğuzhan Korkmaz'ın eşi Ayla Korkmaz, duruşmaya Konya Beyşehir Adliyesi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katıldı. Ayla Korkmaz savunmasında şunları söyledi:

“Evimizde örgüt toplantıları yapılmazdı. Sadece Ali Merttaş İle Emre Emre sürekli evimize gelirlerdi. Gülüşüp, eğlenirlerdi. Bizde haremlik selamlıktır, ben hiç görmezdim zaten ama içeriden gülüştükleri, eğlendikleri sesler gelirdi. Öyle toplantılar olmazdı, Kaan Aslan ile Kadir Kökoğlu bir kez geldiler. Seyit abi ile zaten çocuğunu devlet okuluna gönderiyor diye konuşmazlardı. Eşim çok pişman olduğunu, kandırıldığını söylüyor. Eşim olay günü Konya'dan kitap almaya gideceğini söyledi. Ali evimize gelip beni onlara bir gece kalmam için götürdü, hızlı gidince sorduğum zaman ehliyeti olmadığını söyledi. Ne olduğunu anlamadım, Konya'ya gidiyorum diye gitti.”

Suriyeli sanık Abdullah Albayerli ise sanık Oğuzhan Korkmaz ve eşinin 10 gün evinde kaldığını kayınvalidesinin evden kovduğunu ve bu nedenle kendisine Oğuzhan Korkmaz'ın iftira attığını söyledi. Tutuklu sanık Kadir Kökoğlu da Oğuzhan Korkmaz'ın kendisine iftira attığını söyleyerek suçlamaları kabul etmedi. Tutuklu sanık Selahattin Aydın savunmasında, Fatih Özel'in kendisini namaz kılanlarla tanıştırdığını ifade ederek, “Oğuzhan ile de tanıştım. Bir defa ölü yemeğine çağırdılar, kafamın güzel olduğunu söylesem de ısrar ettiler. Ben de gittim kıymalı yedim. Ağızlarından Allah kelimesi düşmeyen, madde, alkol almayan kişilerdi” dedi.

Fransa vatandaşı olduğunu söyleyen, tutuklu sanık Selim İbiş ise “Haziran 2016'da Türkiye'ye geldim. Facebook'ta Oğuzhan ile arkadaş olduk. IŞİD ile ilgili konuşmazdı. İslam, Allah ve din diye geldim, işimde battım, kendimi de burada buldum. Ben Fransa'ya gitmek istiyorum” İfadelerini kullandı.

Sanıkların savunmalarının ardından ara karar veren mahkeme heyeti, Oğuzhan Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 5 tanığı dinlemek üzere duruşmayı 6 Haziran 2018'e erteledi. Ayrıca, tutuklu sanık Selahattin Aydın'ın da tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verildi. DHA