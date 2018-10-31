O Ses Nazar’ın ölümüyle ilgili savcılıktan açıklama geldi

‘O Ses Çocuklar’ programı yarışmacısı Nazar Nur Kaya’nın mide bulantısı şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin savcılık tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, şikayet edilen kamu görevlileri hakkında İstanbul Valiliği’nden soruşturma izninin talep edildiği belirtildi.

O Ses Çocuklar yarışmacısı olan ve geçtiğimiz hafta kusma ve bulantı şikayetiyle Ümraniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne giden 16 yaşındaki Nazar Nur Kaya’nın dün hayatını kaybetmesine ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, kamu görevlileri hakkında İstanbul Valiliğinden soruşturma izni talep edildiği belirtildi.

O Ses Çocuklar programı yarışmacısı olan ve geçtiğimiz hafta kusma ve bulantı şikayetiyle Ümraniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’ne giden 16 yaşındaki Nazar Nur Kaya’nın dün hayatını kaybetmesine ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı açıklama yapıldı.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Nazar Nur Kaya’nın ablası Hatice Kaya’nın 23 Ekim günü suç duyurusunda bulunduğunun belirtildiği açıklamada, “Nazar Nur Kaya’nın yaklaşık 20 gün önce kusma-bulantı şikayetiyle Ümraniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’ne gittiğini, yapılan tetkik sonucu kardeşine lupus hastalığı teşhisi konulduğunu, aynı yerde yatarak tedavi gören kardeşinin bitkisel yaşama girdiğini, kardeşinin tedavisinde kusuru bulunan doktor ve hemşirelerden şikayetçi olduğunu” beyan etmesi üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

Soruşturma kapsamında 25 Ekim’de şikayet edilen kamu görevlileri hakkında 4483 sayılı kanun hükümleri doğrultusunda İstanbul Valiliğinden soruşturma izni talep edildiğinin kaydedildiği açıklamada, Nazar Nur Kaya’nın soruşturma devam ederken 30 Ekim’de aynı hastanede vefat ettiği ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Nazar Nur Kaya’nın ölüm sebebine dair otopsi raporunun İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’ndan henüz Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na ulaşmadığı belirtilirken, olaya ilişkin soruşturmanın sürdürüldüğü bilgisine yer verildi

TOPRAĞA VERİLDİ

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Nazar Nur Kaya için Beyoğlu'nda bulunan Kasımpaşa Büyük Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. 16 yaşındaki Nazar Nur Kaya'nın cenazesine Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Acun Ilıcalı, Murat Boz ve Hadise'nin yanı sıra çok sayıda arkadaşı katıldı. Cenaze töreni sırasında Nazar Nur Kaya'nın annesi ayakta durmakta güçlük çekti. Yakınları tarafından sakinleştirilen annenin gözyaşları görenleri duygulandırdı. Acun Ilıcalı ise cenaze namazına katılarak aileye baş sağlığı diledi. Anne Kaya'nın Acun Ilıca'ya sarılarak ağladığı görüldü. Bir süre anne Kaya ile sohbet eden Acun Ilıcalı daha sonra vatandaşlarla birlikte saf tuttu.