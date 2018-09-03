O yolcununun iki kaburgası kırıldı, başına 15 dikiş atıldı

Bursa'da, bindiği halk otobüsünde ücretsiz seyahat kartının cihaz tarafından okunmaması sonucu sürücü ve yolcu tarafından dövüldüğü öne sürülen Nuri B.'nin (69) iki kaburgasının kırıldığı ve başına 15 dikiş atıldığı belirlendi. Olay sonrası Nuri B.'yi dövdüğü öne sürülen sürücü ve yolcu, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Cemal Nadir Caddesi’ndeki Timurtaşpaşa otobüs durağında cumartesi günü meydana geldi. Halk otobüsüne binen Nuri B., ücretsiz seyahat kartını cihaza tuttu. Nuri B., ilk seferde okunmayan kartını tekrar gösterdi; ancak cihaz yine tanımadı. Bu sırada şoför R.A. (55) , yolcudan otobüsten inmesini istedi. Bunun üzerine şoför ile Nuri B. arasındaki tartışmaya ismi öğrenilemeyen yolcu da dahil oldu. Şoför ile otobüsteki yolcu, Nuri B.’yi döverek, araçtan zorla indirdi. Yere düşen Nuri B., başından ve kolundan yaralandı. Olay sırasında durakta bulunanlar ise şoföre ve yolcuya tepki gösterdi. Bölgeye gelen güven timlerinin müdahalesiyle tartışma, sona erdirildi.

Haber vermesi sonucu gelen sağlık görevlileri, yaralı Nuri B.’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Güven timleri, otobüs şoförü R.A. ile tartışmaya dahil olan yolcuyu gözaltına aldı. Nuri B. ise sağlık görevlilerince ambulansla Muradiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Muradiye Devlet Hastanesi’nde başına 15 dikiş atılan Nuri B.’nin iki kaburgasının kırık olduğu, gözlerinde morluklar oluştuğu doktor raporuyla belirlendi. Hastanede iki gün yatarak tedavi gören Nuri B.’nin bugün taburcu edilip evine gönderildiği öğrenildi.

TUTUKSUZ YARGILANMAK ÜZERE SERBEST BIRAKILDILAR

Bu arada polisteki ifadesinde, ”Ücretsiz seyahat kartını cihaz okumadı. İkinci defa denedi yine cihaz kartı tanımadı. Kartı çalışmayınca inmesini söyledim, inmeyince tartışmaya başladık. Onu otobüsten ben itmedim, otobüste bulunan başka bir yolcu itti” diyen otobüs şoförü R.A. ile yolcu, cumhuriyet savcısınca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Nuri B.’nin avukatlarının cumhuriyet savcısının verdiği karara çarşamba günü itiraz edeceği öğrenildi.

DHA