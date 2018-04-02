Oflu İsmail’in torunları adliyede

İstanbul Polisi'nin "Hacısüleymanoğulları" olarak bilinen suç örgütüne düzenlediği operasyonda yakalanan 21 şüpheli adliyeye gönderildi.

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz hafta Hacısüleymanoğlu olarak bilinen suç örgütüne operasyon düzenledi. Oflu İsmail olarak bilinen ve 2015 yılında hayatını kaybeden İsmail Hacısüleymanoğlu’nun torunlarının yönettiği öne sürülen çete üyesi 21 şüpheli yakalandı. Operasyonda, 5 tabanca ve 5 tüfek ele geçirildi. Çetenin elebaşılığını yaptığı öne sürülen ismail Hacısüleymanoğlları’nın torunları Orhun H. ve Ali H. ile diğer şüpheliler Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye gönderildi.

ÇOK SAYIDA SUÇ

İddiaya göre, organize suç örgütü, A.A. isimli kişinin yağmalanması, restoran sahibi A.S.'nin hürriyetinden yoksun bırakılması, darp edilmesi ve yağmaya teşebbüs edilmesi, 2 kişinin vurulması, bir mekanın valeleri A.S. ve E.G.'nin silahla vurulması olaylarını gerçekleştirdikleri öne sürüldü.

OFLU SMAİL KİMDİR

“Oflu İsmail” olarak nam yapan İsmail Hacısüleymanoğlu, 1979'da Yenikapı'da Semiramis Gazinosu'nun sahibi Akbulut Karaoğlu ile bir garsonu öldürdüğü iddiası ile aranırken yurt dışına kaçtı. Uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle yıllarca Avrupa ülkelerinde cezaevinden yatan Hacısüleymanoğlu 2006’da ülkemize iade edildi. Hacısüleymanoğlu 2015’te 77 yaşında hayatını kaybetti.