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Oflu İsmail’in torunlarına tutuklama

İstanbul Polisi'nin "Hacısüleymanoğulları" olarak bilinen suç örgütüne düzenlediği operasyonda adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklandı.

Habip ATAM
android-time 08:16 3 Nisan 2018
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Oflu İsmail’in torunlarına tutuklama
İstanbul Polisi'nin "Hacısüleymanoğulları" olarak bilinen suç örgütüne düzenlediği operasyonda adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklandı.

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz hafta Hacısüleymanoğlulları olarak bilinen suç örgütüne operasyon düzenledi. Oflu İsmail olarak bilinen ve 2015 yılında hayatını kaybeden İsmail Hacısüleymanoğlu’nun torunlarının yönettiği öne sürülen çete üyesi 22 şüpheli yakalandı. Operasyonda, 5 tabanca ve 5 tüfek ele geçirildi. Çetenin elebaşılığını yaptığı öne sürülen İsmail Hacısüleymanoğlu’nun torunları Orhun H. Ali ve Emir H. ile diğer şüpheliler Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Emir H.'nin de aralarında bulunduğu 3 kişi ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

a İlgili Haber Oflu İsmail'in torunları adliyede İstanbul Polisi'nin 'Hacısüleymanoğulları' olarak bilinen suç örgütüne düzenlediği operasyonda yakalanan 21 şüpheli adliyeye gönderildi.

Şüphelilerden 19’u dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 16 şüpheli tutuklandı.

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