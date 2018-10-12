ÖGG sınav sonuçları açıklandı!

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı, Özel Güvenlik Temel Eğitim sınav sonuçlarını açıkladı. Adaylar http://sinavsonuc.ozelguvenlik.pol.tr adresine giriş yaptıktan sonra TC kimlik numarası aracılığı ile ÖGG sınav sonuçlarını öğrenebiliyor. İşte 78. ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı...

Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından uygulanan 78. Özel Güvenlik temel eğitimi sınav sonuçları belli oldu. Günümüzde hemen hemen her kurumda özel güvenlik görevlisine ihtiyaç duyuluyor. Özel güvenlik görevlisi olabilmek için, Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda yazılı eğitim programına dahil olmak ve sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda 5 veya 6 kez düzenlenen ÖGG sınavına girmek gerekiyor. Aşağıda yer alan linke tıklayarak ÖGG sınav sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.

ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

NASIL ÖZEL GÜVENLİK OLABİLİRSİNİZ?

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı’nın düzenlediği sınavdan 60 puan alarak sertifika almaya hak kazanılıyor. Kazanamadığınız takdirde birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcınızı ödeyerek girme hakkına sahipsiniz. 4 sınavın sonunda sınavı geçemeyenler, yeniden kayıt yaptıracak ve bütün işlemleri yenileyeceklerdir.

– Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir.

– Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır.

– Silahsız müracaat için 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olmak gereklidir.