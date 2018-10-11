ÖGG sınav sonuçları ne zaman? Özel Güvenlik Sınavı sonuçları için ipucu…

ÖGG sınav sonuçlarını bekleyen vatandaşlar sık sık sınav sonucunun açıklanacağı sayfayı kontrol ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı tarafından açıklanacak olan ÖGG sınav sonuçlarına haberimizdeki bağlantıdan ulaşılabilecek. 12 Ekim tarihinde açıklanacağı tahmin edilen Özel Güvenlik sınavı sonuçları için merak edilen detaylar...

ÖGG sınav sonuçlarıyla kariyerlerini planlayacak olan vatandaşlar ÖGG sonuçlarının kaçta açıklanacağını ve nasıl kontrol edileceğini inceliyor. Özel Güvenlik Sınavı için bekleyiş sürüyor fakat ÖGG sınav sonuçlarının saat kaçta açıklanacağına dair bir detay bulunmuyor. 12 Ekim günü mesai saati bitmine kadar Özel Güvenlik Sınavı sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

ÖGG SONUÇLARI İÇİN ÖNCEKİ SINAVLAR İPUCU VERİYOR

Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından uygulanan 78. Özel Güvenlik temel eğitimi sınav sonuçlarının, kesin tarihi belli olmasa da önceki açıklama takvimlerine göre 12 Ekim Cuma günü açıklanması öngörülmektedir. Sonuç saatiyle ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.

ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR?

Özel güvenlik görevlisi olabilmek için, Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda aşağıda detayları yazılı eğitim programına iştirak etmeniz ve sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda 5 veya 6 kez düzenlenen ÖGG sınavına girmeniz gereklidir. Bu sınavlardan 60 puan alarak sertifika almaya hak kazanmış olacaksınız. Kazanamadığınız takdirde birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcınızı ödeyerek girme hakkına sahipsiniz. 4 sınavın sonunda sınavı geçemeyenler, yeniden kayıt yaptıracak ve bütün işlemleri yenileyeceklerdir.

– Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir.

– Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır.

– Silahsız müracaat için 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olmak gereklidir.