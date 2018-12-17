79. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama: ÖGG sonuçları bugün açıklanacak mı?

ÖGG 79. dönem sınavları 2 Aralık'ta gerçekleşmiş ve Özel Güvenlik sınav sonuçlarının iki hafta içinde açıklanması bekleniyordu. ÖGG sonuçlarının açıklanması beklenen tarih olan 14 Aralık Cuma günü sınav sonuç sayfasına koşan Özel Güvenlik adayları bilgilere ulaşamadı. Peki ÖGG 79. dönem sınav sonuçları bugün açıklanır mı?

ÖGG sınav sonuçlarıyla kariyerlerini planlayacak olan vatandaşlar ÖGG sonuçlarının ne zaman açıklanacağını ve nasıl kontrol edileceğini inceliyor. 14 Aralık’ta açıklanması beklenen ÖGG sonuçları henüz açıklanmış değil. 79. dönem sınav sonuçlarının bugün açıklanıp açıklanmayacağı konusunda da henüz bir bilgi paylaşılmadı. 79. dönem ÖGG sınav sonuçları açıklanır açıklanmaz aşağıdaki link ile öğrenilebilecek.

79. ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2 Aralık 2018 tarihinde pazar günü saat 10:00'da gerçekleştirilen 79. Özel Güvenlik Görevlisi temel eğitim sınavının sonuçları adayların erişimine henüz açılmadı. ÖGG sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

ÖGG’DEN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?

Özel Güvenlik sınavından geçer not alabilebilmek için sınavın ve uygulama sınavının puanlarının aritemetik ortalamasının 60 olması gerekmektedir. Örnek verecek olursak;

Temel eğitim sorularından 60 soruyu doğru cevaplayan,

Silah bilgisi sorularından 15 soruyu doğru cevaplayan ve

Atıştanda 3 isabet yapsan

60 soru * 1 puan =60 puan

15 soru*2 puan =30 puan 3 isabet*10 puan =30 puan

Toplam =120 puan /2 = 60 puan alır ve sınavı geçer.