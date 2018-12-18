ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? Özel güvenlik sınav sonuçları için tarih belli mi?

ÖGG sonuçları için geri sayım sürüyor, merakla beklenen ÖGG sonuçları halen açıklanmadı. Sınava giren birçok aday ÖGG sonuçlarının geçtiğimiz hafta açıklanmasını bekliyordu. ÖGG sonuçları için henüz resmi açıklama gelmedi fakat beklentilere göre ÖGG sonuçları her an açıklanabilir. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı tarafından açıklanacak olan ÖGG sınav sonuçlarına haberimizdeki bağlantıdan ulaşılabilecek.

ÖGG sınav sonuçlarıyla kariyerlerini planlayacak olan vatandaşlar ÖGG sonuçlarının kaçta açıklanacağını ve nasıl kontrol edileceğini inceliyor. Özel Güvenlik Sınavı için bekleyiş sürüyor fakat ÖGG sınav sonuçlarının saat kaçta açıklanacağına dair bir detay bulunmuyor. ÖGG sonuçlarının açıklanması beklenen tarih olan 14 Aralık Cuma günü sınav sonuç sayfasına koşan Özel Güvenlik adayları bilgilere ulaşamadı. Peki ÖGG 79. dönem sınav sonuçları bugün açıklanır mı?

ÖGG SONUÇ DETAYLARI…

2 Aralık 2018 tarihinde pazar günü saat 10:00'da gerçekleştirilen 79. Özel Güvenlik Görevlisi temel eğitim sınavının sonuçları adayların erişimine henüz açılmadı. ÖGG sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR?

Özel güvenlik görevlisi olabilmek için, Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda aşağıda detayları yazılı eğitim programına iştirak etmeniz ve sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda 5 veya 6 kez düzenlenen ÖGG sınavına girmeniz gereklidir. Bu sınavlardan 60 puan alarak sertifika almaya hak kazanmış olacaksınız. Kazanamadığınız takdirde birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcınızı ödeyerek girme hakkına sahipsiniz. 4 sınavın sonunda sınavı geçemeyenler, yeniden kayıt yaptıracak ve bütün işlemleri yenileyeceklerdir.

ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NEREDEN KONTROL EDİLECEK?

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı sitesinden temel eğitim sınav sonuç ekranından sınav sonuçları kontrol edilebilecek. İlgili ekrana aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİM SINAV SONUCU SORGULAMA

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMAK İSTEYENLERDE ARANAN ÖZELLİKLER

5188 sayılı Kanunun 10'uncu maddesi gereğince özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır:

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

• Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.

• Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

• Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan ma lvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya fuhuş suçlarından mahkûm olmamak. Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi

Olacaklarda Ayrıca;

• 21 yaşını doldurmuş olmak.

• En az lise veya dengi okul mezunu olmak

• 6136 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatında belirtilen şartları taşıması ve ayrıca haklarında valilikçe yapılacak güvenlik soruşturmasının olumlu olması. Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Olacaklarda Ayrıca;

• 18 yaşını doldurmuş olmak.

• En az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olmak.

• Haklarında valilikçe yapılacak olan arşiv araştırmasının olumlu olması.