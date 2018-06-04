Oğluna ulaşamayan baba askerlik şubesinde şehit olduğunu öğrendi

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi kırsalında terör örgütü tarafından düzenlenen saldırı sonrasında şehit düşen Kırşehirli Süleyman Sevim'in babası acı haberi askerlik şubesinde öğrendi. Hakkari'deki çatışma haberlerini alan baba Yunus Sevim oğluna ulaşmak istedi. Aramaları neticesiz kalan baba soluğu askerlik şubesinde aldı. Acı haber bu kez şehit babasına askerlik şubesi komutanı tarafından verildi. Acı haberi alan şehidin ailesi sinir krizi geçirdi.

Şehidin babası Yunus Sevim, Hakkari’den çıkan çatışma haberlerini öğrendikten sonra Kırşehir Askerlik Şubesine giderek oğlunun durumu hakkında bilgi almak istedi. Sakinleştirilen baba Yunus Sevim’e oğlunun şehadet haberi Askerlik Şubesi Komutanı Harun Ağaç tarafından verildi. Şehidin Şehit Bayram Köse caddesi üzerinde ki evine Türk Bayrağı asıldı. Oğullarının şehadet haberi ile birlikte aile sinir krizi geçirirken şehidin baba ocağına 112 ekibi sevk edildi.

Çok sayıda Kırşehirli şehidin baba ocağına haberi alır almaz akın etti. Bekar alan şehit Süleyman Sevim’in sözleşmeli er olarak Hakkari’nin Şemdinli İlçesi Eşelik Köyü Dikilitaş Hudut karakolunda sözleşmeli er olarak görev yaptığı sözleşmeli askerliği bırakarak memurluk hayali kurduğu öğrenildi. Şehit Süleyman Sevim’in bekar olduğu bilgisine ulaşıldı. İHA