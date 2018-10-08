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Oğlunu öldürdü teslim oldu

Samsun'da 56 yaşındaki Nesim Yıldırım, 26 yaşındaki oğlunu tabancayla vurarak öldürdü. Ardından polisi arayıp ''Oğlumu vurdum. Gelip beni alın'' diye telefon etti..

İsmail AKDUMAN / Samsun
android-time 14:13 8 Ekim 2018
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Samsun'da 56 yaşındaki Nesim Yıldırım, 26 yaşındaki oğlunu tabancayla vurarak öldürdü. Ardından polisi arayıp ''Oğlumu vurdum. Gelip beni alın'' diye telefon etti..

Samsun’un İlkadım ilçesi Hastanebaşı Mahallesi’nde dün akşam meydana gelen olayda, eşiyle tartıştığı iddia edilen 1 çocuk babası Çağlar Yıldırım, alkollü bir şekilde babasının evine gitti.

Burada, babası Nesim Yıldırım ile de tartışmaya devam etti. Ancak kısa sürede baba ve oğlu arasında kavga çıktı. Nesim Yıldırım, kavga sırasında tabancayla ateş ederek oğlunu vurdu.

Çağlar Yıldırım hayatını kaybetti.

Çağlar Yıldırım hayatını kaybetti.

Vücuduna isabet eden 4 kurşunla genç adam olay yerinde hayatını kaybederken, baba Yıldırım polisi arayarak ”Oğlumu öldürdüm. Gelin beni alın” dedi.

Eve giden cinayet şube ekipleri oğlunu öldüren baba Nesim Yıldırım’ı gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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Son güncelleme: android-time 14:5008.10.2018
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