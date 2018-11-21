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Öğrenci pansiyonunda yangın paniği!

Adana'nın Feke ilçesindeki Şehit Koray Anadolu Lisesi Öğrenci Pansiyonu'nda ilk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

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Öğrenci pansiyonunda yangın paniği!
Adana'nın Feke ilçesindeki Şehit Koray Anadolu Lisesi Öğrenci Pansiyonu'nda ilk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Feke’deki 6 katlı ve 170 öğrenci kapasiteli Şehit Koray Anadolu Lisesi Öğrenci Pansiyonu’nun en üst katında yangın çıktı.

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Öğrencilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangına müdahale ederek, alevleri kısa süre içerisinde söndürdü.

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Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Öte yandan, pansiyonda geçen hafta Pazar günü kalorifer kazanındaki patlama riski nedeniyle panik yaşanmıştı. DHA

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