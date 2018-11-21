Öğrenci pansiyonunda yangın paniği!

Feke’deki 6 katlı ve 170 öğrenci kapasiteli Şehit Koray Anadolu Lisesi Öğrenci Pansiyonu’nun en üst katında yangın çıktı.
Öğrencilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangına müdahale ederek, alevleri kısa süre içerisinde söndürdü.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan, pansiyonda geçen hafta Pazar günü kalorifer kazanındaki patlama riski nedeniyle panik yaşanmıştı. DHA
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