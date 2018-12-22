Öğrenciler yarı yıl tatilini iple çekiyor… 15 tatil ne zaman başlayacak?

Yarıyıl tatilinin başlayacağı günü merak edenler hem şubat tatili planlarını netleştirmek hem de sömestirin ne zaman başlayıp ne zaman biteceğini merak ediyor. Milli Eğitim bakanlığı okullar ne zaman kapanacak, 15 tatil ne zaman başlayacak sorusunun cevabını verdi. İşte 15 tatil ne zaman sorusunun merak edilen cevabı…

Öğrenciler birinci dönemin sonu yaklaşırken yarıyıl tatili tarihini merak etmeye başladı. Aileler 15 tatil için planlar yaparken, öğretmenler ve öğrenciler birinci dönemin yorgunluğunu atmak istiyor. Uzmanlar öğrencilerin sömestir tatili döneminde ev işleri ve çeşitli seyahatlerle değerlendirebileceğini belirtiyor. Peki 2019 yılında 15 tatil ne zaman başlayacak? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı…

15 TATİL TARİHİ BELLİ OLDU! YARIYIL TATİLİ VE YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2019 iş takvimine göre 15 Tatil, 18 Ocak 2019 tarihinde verilecek olan karnelerin ardından başlamış olacak. Sömestir tatili, 3 Şubat 2019 tarihinde sona erecek. Tatil 16 Gün sürecek ve 4 Şubat Pazartesi günü ikinci dönem başlayacak.İkinci kanaat dönemi ise 14 Haziran 2019 tarihinde sona erecek. İkinci dönem 4 Şubat 2019 tarihinde başlayacak ve 14 Haziran 2019 tarihinde sona erecek. Bu tarihten itibaren öğrenciler 3 aylık yaz tatili yapacak. Ardından 2019-2020 eğitim öğretim yılı 16 Eylül 2019 tarihinde başlayacak.

YARIYIL TATİLİNDE NELER YAPMAK GEREKİYOR?

Uz. Dr. Leyla Benkurt Alkaş, velilere ve öğrencilere 15 günlük tatilin değerlendirilmesi ve planlaması ile ilgili bazı önerilerde bulundu:

Tatil demek istediğini yapabilme serbestliği değildir. Yatma kalkma saatleri biraz daha esneklik kazansa da tamamen çocuğa bırakılmamalıdır. Yaşına uygun programlar önceden seçilip düzenlenebilir.

Tatil öncesi tatilin planlanması, zamanı ve mekanı kullanmak, yapılacakları gözden geçirmek yararlı olacaktır. Tatil demek mutlaka farklı bir yere gitmek demek değildir. Bu özel zaman planlanırken mutlaka çocuk da katılmalı, yönlendirilmeli ve benimsetilmelidir.

Pasif ve hazırcı eğlenceler yerine doğada gezmek, müzeye gitmek, tiyatro veya değişik etkinliklere katılmak hem ufkunu geliştirecek hem de ders dışı öğrenme ve merak etme dürtülerini uyandıracaktır. Ayrıca değişik etkinlik ve denemeler tatil sonrası arkadaşlarına anlatacak, tatili anlamlandıracak malzemeleri çocuğa verir.

Çocukla ev içi sorumlulukları paylaşma; tamir işleri, kek-pasta pişirme, hayvanlara bakma, çiçek soğanlarını ekmek gibi yaşına ve konuma uygun uğraşlar hem kendine güvenini artıracak hem de el becerilerini geliştirecektir.

Ailece kitap evlerinden alışveriş, aynı kitabı okuma, hakkında konuşma, geniş zamanlarda zevk alarak, merak ederek sonunu tahmin etmeye çalışarak, okuma zevkinin gelişmesi söz konusu olacaktır. Ayrıca kart oyunları, kutu oyunları, aile oyunları ile rekabet duygusu gelişir, yenme-yenilme durumlarını hoşgörü ile kabullenmeyi öğrenir.