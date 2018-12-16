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Öğrenciler yüksek kiralara isyan etti

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencileri, üniversitenin bulunduğu Kötekli Mahallesi'nde kira fiyatlarının yüksek olmasını protesto etti.

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Öğrenciler yüksek kiralara isyan etti
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencileri, üniversitenin bulunduğu Kötekli Mahallesi'nde kira fiyatlarının yüksek olmasını protesto etti.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin bulunduğu Kötekli Mahallesi’nde 1+1 dairelerin ortama 1000, 2+1 ve 3+1 dairelerin ise 1500 ile 2 bin bin lira arasında kiraya verilmesine tepki gösteren yaklaşık 50 üniversite öğrencisi, sağanak altında bu durumu protesto etti.

Öğrenciler yüksek kiralara isyan etti. DHA

Öğrenciler yüksek kiralara isyan etti. DHA

Sınırsızlık Meydanı’nda bugün saat 17.30’da bir araya gelen öğrenciler, ‘Kötekli’de yüksek kiralara dur’, ‘Sabah öğrenci, akşam garson’, ‘Rezidans fiyatına 1+1’ yazılı dövizler taşıdı. Grup adına basın açıklaması yapan Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Emre Pandur, “Yüksek ev kiraları yüzünden eğitime konsantre olamıyoruz. Evler öğrencilere fahiş fiyatlarla kiraya veriliyor. Öğrenciler olarak bundan böyle haklarımızı hukuki yollardan arayacağız” dedi. DHA

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Son güncelleme: android-time 00:2216.12.2018
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