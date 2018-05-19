Öğrencilerden ilginç eylem: ‘Sarılmak bedava’

Denizli'de 2'si kız, 3 lise öğrencisi, sarılmanın cinsellik algılanmaması için 'sarılmak bedava' eylemi başlattı. Öğrenciler, 1 saate yaklaşık 500 kişiyle sarıldı. Öğrencilere koşarak sarılanların yanı sıra olumsuz tepki gösterenler de oldu.

Kentin en kalabalık yerlerinden Eflatun Sokak’a gelen 17 yaşındaki lise öğrencileri Özge Olgun, Damla Özden ve Hüseyin Tolga Çakır, ‘sarılmak bedava’ adı altında eylem yaptı.

Öğrencilerden Özge Olgun ile Damla Özden, kağıda ‘Sarılmak bedava’ yazarken; Hüseyin Tolga Çakır ise ‘Kardeşlik ve barış için sarılmak bedava’ yazdı. Sarılmanın cinsellik olarak algılanmaması için eylem yaptıklarını belirten öğrenciler, sokakta yan yana durup kollarını açarak, gelip geçenlerin kendilerine sarılmasını bekledi. Gençlere özellikle çocuklar büyük ilgi gösterip, sıkıca sarıldı. Lise öğrencilerinin sarılma eylemi sokakta büyük ilgi gördü. Sokaktan geçenlerin çoğu, kollarını açan lise öğrencilerine koşarak sarılırken; ilginç bakışlar atarak yanlarından geçenler de oldu. Bazıları ise karşı cinstekilerin sarılmalarının uygun olmadığını, tacize uğrayabileceklerini söyledi. Gençlere olumsuz tepki gösterenler de oldu.

Özge Olgun, amaçlarının önyargıları kırmak olduğunu belirterek, “Kardeşliği ve barışı sağlamak, ön yargıları kırmak için böyle bir eylem başlattık. Sarılmak genel olarak cinsellik olarak algılanıyor. Biz de bunu kırmak için başlattık. Güzel tepkiler de alıyoruz, olumsuz tepki gösterenler de oluyor” dedi.

Hüseyin Tolga Çakır ise arkadaşlarıyla otururken böyle bir karar aldıklarını ve amaçlarının önyargıları kırmak olduğunu söyledi.

Damla Özden ise tepki gösterenler arasında namussuz diyenlerin de olduğunu ifade ederek, “Güzel tepkiler de aldık. Koşarak sarılanlar da var. Namussuz diyenler de var. ‘Sen nasıl kızsın’ diyen bile oldu. Küfür dahi ettiler. Ama umurumuzda değil, aldığımız tepkiler güzel” diye konuştu. DHA