Öğrencilere bozuk tavuk pilav yedirilmiş

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, 183 ortaokul ve lise öğrencisine bozuk tavuklu pilav yedirildi. Geçtiğimiz Salı günü öğrencilerin rahatsızlanması üzerine çocukların yediği yemekler üzerinde inceleme başlatıldı ve inceleme sonucunda öğrencilerin yediği tavuklu pilavın bozuk olduğu sonucuna ulaşıldı.

Karacasu ilçesinde taşımalı eğitimden faydalanan 6 okuldan toplam 183 ilkokul ve ortaokul öğrencisi, geçen salı günü öğle yemeğinden sonra rahatsızlandı.

Okullara gönderilen tavuklu pilav, tavuk çorbası ve salatadan oluşan öğle yemeği sonrası rahatsızlaşan öğrenciler, kusma ve mide bulantısı şikayetiyle ambulanslarla Karacasu Devlet Hastanesi ile Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan ve sağlık durumları iyi olan 183 öğrenci taburcu edildi.

ZEHİRLENMEYE BACİLLUS CEREUS NEDEN OLMUŞ

Olay sonrasında İzmir Gıda Kontrol Laboratuvarı İl Müdürlüğü’ne gönderilen yemek numunelerin analiz sonuçları belli oldu. Yapılan incelemelerde, öğrencilerin yediği tavuklu pilavda `bacillus cereus’ isimli bakteri tespit edildi. Sonuçların idari ve adli birimlere iletildiği, gerekli soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. Bakterinin yemeklere hangi aşamada karıştığının ise daha sonra belli olacağı belirtildi.

Karacasu Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, taşımalı eğitim alan öğrencilerin ihtiyacını tahin ekmek, kaşar-peynir ekmek, elma ve ayranla giderdiklerini ifade etti. Büyüknalçacı, sorumluların tespit edilerek cezalandırılacaklarını ve yemek konusunda da bir düzenlemenin ivedilikle yapılacağını aktardı. DHA