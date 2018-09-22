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Öğretmen ortaya çıkarmıştı! Enişte 13 yaşındaki kıza cinsel istismardan tutuklandı

Burdur'un Bucak ilçesinde kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla bir kişi tutuklandı.

android-time 21:55 22 Eylül 2018
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Öğretmen ortaya çıkarmıştı! Enişte 13 yaşındaki kıza cinsel istismardan tutuklandı
Burdur'un Bucak ilçesinde kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla bir kişi tutuklandı.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ilçedeki bir okulda görev yapan rehber öğretmen, 13 yaşındaki S.Y. isimli kız öğrencisine, teyzesinin eşi tarafından cinsel istismarda bulunulduğundan şüphelenerek, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

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ENİŞTE TUTUKLANDI

İhbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli M.G. (27) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece, “çocuğun cinsel istismarı” suçundan tutuklandı. AA

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