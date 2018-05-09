Öğretmenevi cinayeti… Müfettişe 12 yıl oğluna beraat

Bahçelievler Abidin Pak Öğretmenevi’nde 28 Haziran 2016 tarihinde tartıştığı resepsiyon görevlisi Cemalettin Pamuk’u öldüren Milli Eğitim Bakanlığı Müfettişi Adnan Bay ve oğlu için açılan davada savcı mütaalasını açıkladı.Savcı sanık Adnan Bay'ın 'haksız tahrik altında adam öldürme' suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapsini, diğer sanık Mehmet Alperen Bay'ın ise beraatini talep etti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Adnan Bay'ın 28 Haziran 2016 gecesi İtalya'da tıp eğitimi gören oğlu Mehmet Alperen Bay'ı Atatürk Havalimanı'na götürdüğü esnada terör saldırısı meydana gelmesi üzerine konaklamak amacıyla Bahçelievler Abidin Pak Öğretmenevi'ne gittikleri belirtilmiş ve Adnan Bay'ın kimlik soran resepsiyon görevlisi Cemalettin Pamuk ile tartıştığı belirtilmişti.

Adnan Bay'ın tartışma aşamasında silahını çekerek 5 el ateş ettiği Cemalettin Pamuk'u öldürdüğü anlatılan iddianamede, oğlu Mehmet Alperen Bay'ın da maktül Cemalettin Pamuk'un kaçmasını engelleyerek öldürme eylemine katıldığı vurgulanmıştı.

İddianamede tutuklu sanık Adnan Bay ve tutuksuz sanık Mehmet Alperen Bay için, “Kasten adam öldürme” suçundan müebbet hapis cezası isteniyordu. Adnan Bay için ayrıca Remzi Ersoy'u, “Basit tıbbi müdahale ile giderilecek şekilde yaralama” suçundan da 1 yıl hapis cezası istenmişti.

DAVADA OLAYIN DETAYI ANLATILDI: BEN MİLLİ EĞİTİM MÜFETTİŞİYİM SEN KİMSİN?

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Adnan Bay, tutuksuz sanık Alperen Bay ve hayatını kaybeden Cemalettin Pamuk'un eşi ile yaralanan mağdur Remzi Ersoy ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada; olay günü yaşananlar anlatıldı.

Mütalaada; olay günü sanık Adnan Bay’ın resepsiyon görevlisi Cemalettin Pamuk’tan oda istediği, bunun üzerine kimliğinir sorulmasına sinirlenen Adnan Bay’ın “Ben Milli Eğitim müfettişiyim, sen kimsin de benden kimlik istiyorsun?” dediği aktarıldı. Cemalettin Pamuk’un kimlik görmeden oda tahsisi yapamayacağını beyan etmesi üzerine de ikili arasında tartışma yaşandığı kaydedildi. Diğer sanık Mehmet Alperen Bay’ın da babasını tutarak araya girdiği, tartışmayı bitirmeye çalışıp babasını resepsiyondan lobiye doğru uzaklaştırdığı belirtildi.

“HADİ SIKIYORSA BENİ ÇIKARIN.. ÇIKARIRSAN BAŞIN YANAR”

Mütalaada ayrıca sanık Adnan Bay’ın Cemalettin Pamuk’a “Sen kim oluyorsun, bana oda bulmak zorundasın, ben lobi de mi yatacağım , bana oda vermeye mecbursun, sıkıyorsa beni burdan çıkar, polis gelmeden çıkmam” dediği Pamuk’un ise “Lütfen öğretmenevini terk edin, ramazan ayında sinirimizi bozmayın, başka öğretmen evinde yer var yakında otel var, aracınız yoksa taksi çağırayım” dediği anlatıldı.

Tartışmasının sonunda da sanık Bay’ın “Hadi sıkıyorsa beni çıkarın, çıkarırsan başın yanar’ demesi üzerine resepsiyon bölümünden çıkan Cemalettin Pamuk’un Adnan Bay’ın üzerine yürüyüp ittiği kaydedildi.

Babasını kurtarmak için arayan Mehmet Alperen Bay’ın da kavgaya karıştığı oğlunun tokatlandığını gören Adnan Bay’ın belindeki silahı çıkartarak 5 el ateş ederek Cemalettin Pamuk’u öldürdüğü belirtildi.

SAVCI: BOŞ ODA VARDI

Savcı esas hakkındaki mütalaasında, olay günü öğretmen evine ait otel defterinin incelendiğinde konaklamak için boş oda bulunduğunun tespit edildiğini ayrıca sanık Mehmet Alperen Bay’ın saldırıdan kurtarmak amaç ve bilinci ile hareket ettiğini, olayın başından itibaren aynı şekilde hareket ettiğini, kendini savunduğunu belirterek oğul Mehmet Alperen Bay’ın ‘kasten öldürmeye yardım etmek’ suçundan beraatini talep etti.

Savcı, cinayet sanığı baba Adnan Bay için ise ‘haksız tahrik altında adam öldürme’ suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis talep etti. Ardından sanığın gözaltı ve tutukluluk sürelerinin mahkumiyetinden mahsubuna karar verip tahliyesine karar verilmesini istedi.

“HER TOKAT IÇIN BIR KURŞUN SIKILMIŞTIR”

Mütalaaya karşı söz verilen Cemalettin Pamuk’un ailesinin avukatı ise ”Mütalaayı kabul etmiyoruz. Olayın içinde olmuş gibi yorum olmuştur. Ölen öldü kalan sağlar bizimdir şeklinde bu mütalaa iddia makamı olayı basit şekilde değerlendirmiştir. Böyle ceza olmaz, her tokat için bir kurşun sıkılmıştır. Kimliğini göstermemesi sonucu olay meydana gelmiştir.” dedi.

Sanıklarda mütalaaya karşı diyerek sözlerinin olmadığını ifade savunma için ek süre istediler. Mahkeme heyeti tarafların esas hakkındaki savunmaları ve eksiklerin giderilmesi için duruşmayı tutuklu sanık Adnan Bay’ın tutukluğunun devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.