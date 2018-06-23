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Öğretmenevi müdürü feci şekilde can verdi

Şırnak Öğretmenevi Müdürü Abdullah Karayalçın (27), Namaz Dağı bölgesinde yamaç paraşütü atlayışı yaparken, kayalıklara çarparak yaşamını yitirdi.

android-time 20:40 23 Haziran 2018
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Öğretmenevi müdürü feci şekilde can verdi
Şırnak Öğretmenevi Müdürü Abdullah Karayalçın (27), Namaz Dağı bölgesinde yamaç paraşütü atlayışı yaparken, kayalıklara çarparak yaşamını yitirdi.

Şırnak’ın Namaz Dağı bölgesinde, dün öğle saatlerinde yamaç paraşütü atlayışı yapan, Öğretmenevi Müdürü Abdullah Karayalçın, bir süre havada süzüldükten sonra kayalıklara çarparak ağır yaralandı. Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Karayalçın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Abdullah Karayalçın’ın cenazesi, Şırnak merkezde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA

Son güncelleme: android-time 20:4123.06.2018
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