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Öğretmenlere yönelik FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kapatılan FETÖ'ye ait okullarda görev yapan 12 öğretmen hakkında gözaltı kararı verdi

android-time 10:01 9 Ağustos 2018
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Öğretmenlere yönelik FETÖ operasyonu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kapatılan FETÖ'ye ait okullarda görev yapan 12 öğretmen hakkında gözaltı kararı verdi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) ait okullarda görev yapan 12 öğretmen hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Başsavcılık kaynaklarından alınan bilgiye göre, örgütle bağlantısı belirlenen şüphelilerin gözaltı işlemleri, Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde devam ediyor.

Bu arada, şüphelilerden 11’nin örgütün haberleşme uygulaması ByLock’u kullandığı, operasyonu yürüten Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, şu ana kadar 4 şüpheliyi gözaltına aldığı öğrenildi.

AA

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