Son dakika: Öğretmenlere yüksek lisans zorunluluğu geliyor

Milli Eğitim Bakanı Selçuk tarafından yapılan son dakik açıklaması tüm öğretmenleri ve öğreten adaylarını yakından ilgilendiriyor. Öğretmenlere yüksek lisans zorunluluğu geliyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Öğretmenlere verilen hizmet içi eğitimler 4 yıl içinde tamamen değişecek. Öğretmenlere yüksek lisans zorunluluğu geliyor” dedi.

Selçuk, “12 Eylül’den beri öğretmen yetiştirme sistemi köklü bir değişikliğe uğramamış. Öğretmenin geldiği kaynağı düzenlemeliyiz. Eğitim fakültelerini tercih eden öğrencilerin daha yüksek puanlarla girmesi için birtakım düzenlemeler yapmalıyız. Çıtayı yükseltip, az sayıda öğrenci mezun etmeliyiz. Şu anda 40 binin üzerinde öğrenci mezun oluyor. Daha az sayıda öğrenciyle eğitimde istihdamı iyileştirmek mümkün. Eğitimin niteliğinin arttığı durumlarda öğretmen adaylarının gelir seviyesinin artması gibi başka olasılıklar olacak. Orta vadede yüksek lisans yapmayanın öğretmen olmaması gerekir” ifadelerini kullandı.