Oğuz Kaan Salıcı kimdir? Oğuz Kaan Salıcı nereli ve kaç yaşında?

CHP milletvekili Oğuz Kaan Salıcı kimdir? Oğuz Kaan Salıcı'nın kaç yaşında, nereli ve mesleğinin ne olduğu araştırıyor. İşte Oğuz Kaan Salıcı'nın hayatı...