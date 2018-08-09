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Oğuz Kaan Salıcı kimdir? Oğuz Kaan Salıcı nereli ve kaç yaşında?

CHP milletvekili Oğuz Kaan Salıcı kimdir? Oğuz Kaan Salıcı'nın kaç yaşında, nereli ve mesleğinin ne olduğu araştırıyor. İşte Oğuz Kaan Salıcı'nın hayatı...

android-time 15:36 9 Ağustos 2018
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Oğuz Kaan Salıcı kimdir? Oğuz Kaan Salıcı nereli ve kaç yaşında?
CHP milletvekili Oğuz Kaan Salıcı kimdir? Oğuz Kaan Salıcı'nın kaç yaşında, nereli ve mesleğinin ne olduğu araştırıyor. İşte Oğuz Kaan Salıcı'nın hayatı...

Oğuz Kaan Salıcı’nın hayatına dair birçok detay merak ediliyor. CHP Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı’nın kısa özgeçmişi şu şekilde…

OĞUZ KAAN SALICI KİMDİR?

16 Ocak 1972'de Gaziantep'te doğdu. Eğitim hayatına 1978'de Adıyaman Cumhuriyet İlkokulu'nda başladı. Ortaokula 1983'te Elazığ Anadolu Lisesi'nde başladı, ortaokul ve liseyi Eskişehir Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nü bitirdi.

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Üniversitenin henüz ilk yıllarında Sosyal Demokrat Üniversiteliler Platformu'nun ve Demokrasi için Gençlik Platformu'nun kuruluşuna katıldı.

Mayıs 2012'de gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi'nde İl Başkanı olarak seçildi.

15 Aralık 2014 tarihine kadar CHP İstanbul İl Başkanlığı görevini sürdürerek görevini SayınMurat Karayalçın'a devretti.

24 Haziran 2018 genel seçimlerinde CHP İstanbul 1.bölge milletvekili seçilmiştir.  İyi derecede İngilizce bilen Oğuz Kaan Salıcı, evlidir.

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