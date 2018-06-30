OHAL kalkıyor, KHK’lar kalıyor

FETÖ darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL, 730 gün sonra 19 Temmuz'dan itibaren kalkıyor. OHAL sürecinde, 31 KHK çıkarıldı. KHK’lar ile askeri okulların kapatılması, kamu personelin ihracı, evlilik programları ve kış lastiği uygulamasına kadar pek çok konuda düzenleme yapıldı. İhraçlar dahil tüm KHK’lar Meclis'te, kanunlaştı. Bu nedenle, OHAL’in sona ermesinden sonra da KHK’lar ile getirilen düzenlemelerin geçerliliği devam edecek.

20 Temmuz 2016’da ilan edilen ve 7 kez 3’er aylık dönemlerle uzatılan OHAL için 19 Temmuz’a kadar TBMM’ye yeni bir uzatma tezkeresi sunulmayacak ve OHAL de kendiliğinden kalkmış olacak. OHAL kapsamında bugüne kadar çıkarılan 31 KHK ile, kamudan 110 bin 778 kişi ihraç edildi. FETÖ bağlantılı çok sayıda okul, pansiyon, yurt, vakıf, dernek, gazete, dergi TV, radyo, sendika, federasyon ve üniversite kapatıldı. 15 Temmuz gecesi olaylara müdahale eden sivillere yargı zırhı getirildi. YAŞ’ın yapısı değiştirildi, Genelkurmay Başkanı atanmak için kuvvet komutanlığı yapma şartı da kaldırıldı.

NE DEĞİŞECEK ?

MİT Müsteşarı'nın tanıklığı Cumhurbaşkanı'nın iznine bağlandı. Askeri okullar kapatıldı, evlilik programları ve kış lastiği uygulaması bile OHAL kapsamına alınınca eleştiri konusu oldu. OHAL kalkınca halen 7 gün olan gözaltı süresi düşecek ve en fazla 4 gün olacak. OHAL ilk ilan edildiği dönemde gözaltı süresi 30 gün olarak uygulanmıştı.

OHAL’in kalkması ile Valilerin yerleşimi ve bazı yerlere giriş çıkışı yasaklama, öğrenime ara verme, haberleşme araçlarına el koyma, miting, gösteri, konser, sergi, tiyatro gibi etkinlikleri yasaklama yetkileri de sona erecek. Bazı valiler OHAL’e dayanarak davul çalmayı, ateş yakmayı ve yüksek sesle şarkı söylemeyi de yasaklamıştı.