OHAL ne zaman kalkacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 gün önce yaptığı bir konuşmada OHAL için ilk kez bu kadar net konuşmuş ve "24 Haziran'dan sonra ilk işimiz OHAL'i kaldırmak olacak" demişti. Şimdi herkes OHAL'in ne zaman sonlanacağını merak ediyor.

Tarihi seçimlerin sonuna gelindi ve henüz kesin sonuçlar açıklamasa bile yüksek oranla Cumhur ittifakı ve Erdoğan sandıktan galip çıktı. Öyle ki sonucu Erdoğan’ın en büyük rakibi Muharrem İnce de kabul etti. Seçim sonuçlarının büyük oranda belli olmasıyla birlikte akıllara Cumhurbaşkanı’nın 10 gün önce OHAL’in kaldırılmasıyla ilgili söyledikleri geldi.

Erdoğan, Anadolu Yayıncıları Birliğinin 24 TV-360’ta yaptığı konuşmada, “24 Haziran’dan sonra bu göreve devamım halinde ilk işimiz inşallah OHAL’i kaldırmak olacaktır. OHAL’i kaldırmak demek, tamamıyla yok etmek, geri dönmemek anlamında değil. Biz terörü gördüğümüzde en sert tedbir neyse onu yine alırız. Fransa OHAL’i kaldırdı mı tamamen?” demişti.