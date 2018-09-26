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Okmeydanı’nda metrobüs kazası

İstanbul Okmeydanı'nda seyir halindeki metrobüse arkadan gelen bir başka metrobüs çarptı.

android-time 13:25 26 Eylül 2018
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İstanbul Okmeydanı'nda seyir halindeki metrobüse arkadan gelen bir başka metrobüs çarptı.

Kaza Okmeydanı Hastane Durağı’nda saat 13.15 sıralarında meydana geldi. Zincirlikuyu’ndan Avcılar yönüne ilerleyen metrobüs, önündeki metrobüse arkadan çarptı. Kaza yerine ambulans ve polis sevk edildi. Kaza nedeniyle metrobüsün camları kırılırken, 6 yolcu da hafif şekilde yaralandı. Metrobüsün içinde ilk müdahaleleri yapılan yolcuların bazıları sedye ile bazıları ise yürüyerek ambulansa bindirildi.  Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İki metrobüste de maddi hasar meydana geldi.  Kaza nedeniyle metrobüs seferleri bir süre kontrollü olarak yapıldı. Kaza yapan metrobüslerin kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

İSTANBUL DHA

 

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Son güncelleme: android-time 14:3926.09.2018
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