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Okmeydanı’nda silahlı kavga 1 yaralı var

Şişli'de iki grup arasında sözlü başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. 1 kişinin bacağından vurulduğu olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

android-time 00:35 31 Mayıs 2018
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Okmeydanı’nda silahlı kavga 1 yaralı var
Şişli'de iki grup arasında sözlü başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. 1 kişinin bacağından vurulduğu olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay, Okmeydanı’nda bulunan Fatma Girik Parkı’nda saat 23:00 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, parkta bulunan iki grup arasında sözlü tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda silahlar ateşlendi. Ferhat D.’nin bacağından vurularak yaralandığı kavganın ardından saldırganlar olay yerinden kaçtı.

DHA

DHA

POLİS SALDIRGANLARIN PEŞİNDE

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Ferhat D. ambulansla Okmeydan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, çevrede geniş güvenlik önlemi alırken yerde çok sayıda boş kovan bulundu. Polis, saldırganları yakalamak için operasyonlarını sürdürüyor. DHA

Son güncelleme: android-time 00:5331.05.2018
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