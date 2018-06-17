Öksüz’ün evinde darbecinin parmak izi

Darbe girişiminden 1 yıl sonra yeniden aranan Öksüz’ün villasında Gülen’in kitapları bulundu. Kitaplardaki parmak izlerinden darbeci komutana ulaşıldı...

Aytunç ERKİN – Can ÖZÇELİK

Tarih 15 Temmuz 2017… Bir fabrikada ustabaşı olarak çalışan, evli 2 çocuk babası Salih Y., 15 Temmuz 2017'de darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle Sakarya Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe katılır. Bu sırada yaklaşık 7-8 metre ilerde bir kişinin cebinden bir kağıt düştüğünü görür. Yere düşen kağıdı alan Y., bunun FETÖ'nün firari Hava Kuvvetleri imamı Adil Öksüz adına düzenlenmiş Doğal Afet Sigorta (DASK) poliçesi olduğunu fark eder. Salih Y.'nin daha sonraki günlerde poliste verdiği ifadesinde, “Bu kağıdı düşüren kişi 50-60 yaşlarındaydı. Bir an için üstündeki yazıları okumaya başladığım sırada kalabalık içinde ortadan kaybolmuştu” der.

VİLLAYA GİDERLER

Salih Y., polise gitmek yerine İstanbul'da o dönemde özel bir ulaştırma şirketinde denetim müdürü olarak çalışan arkadaşı Muhammet K.'yı arar. Yaşadığı olayı anlatır. Olaydan 14 gün sonra yani 29 Temmuz 2017'de Muhammet K., Sakarya'ya gider. Salih Y. ve Muhammet K., sigorta poliçesinde belirtilen Karaman Mahallesi 2292 Cadde No:11'deki Adil Öksüz'e ait villaya gider. Evin çevresini kolaçan eden iki isim, kapıda buldukları elektrik faturasındaki ismin de Adil Öksüz'e kayıtlı olduğunu görür. Bu sırada villanın arka balkonundaki masa üzerinde çay demlikleri ve bardakları dikkatlerini çeker. Balkona çıktıklarında, aralık halde bulunan demir kapının içinde koli halinde paketlerle karşılaşırlar. Bir koliyi açtıklarında ise içinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitaplar olduğunu görürler. Kolilerin fotoğrafını çeken iki arkadaş sonra Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne giderek yaşananları anlatır.

POLİSLER KORKUTUR

İfade alınma işlemi başlamadan önce polislerin, “Siz oraya girdiğinizi ve kolileri gördüğünüzü söylerseniz hırsızlık suçuna girer. Bu yüzden sadece villanın kapısına kadar geldiğinizi ve elektrik faturasını gördüğünüzü bildirin” şeklindeki sözleri Muhammet K.'nın kafasında soru işaretleri yaratır. Emniyette bazı polislerin, “Biz o evi aramıştık. Koliler evde unutulmuştur” şeklindeki sözlerinden de şüphelenir. Uzunca bir süre Sakarya'da yaşadıkları olayı değerlendiren Muhammet K., Kasım 2017'de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hitaben bir mektup yazar. Mektubunda yaşadıklarını anlattıktan sonra “Adil Öksüz'ün evinde gördükleri kolilerin bilinçli olarak alınmadığını, Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nde halen FETÖ üyesi olan ve onları koruyan bir yapı olduğunu” söyler. Bu iddialar üzerine soruşturma derinleştirilir 13 Kasım 2017'de yani olaydan 4 ay sonra Sakarya 3. Sulh Ceza Mahkemesi'nden alınan arama kararı ile 14 Kasım 2017'de Adil Öksüz'ün villasına aramaya gidilir. Yapılan aramada koliler içinde paketlenmiş halde Fetullah Gülen'in yazdığı kitaplar, dini kitaplar ve Ayşe G. ile İsmail A. adlı kişilere ait evraklar bulundu. 15 Temmuz'dan 5 gün sonra yani ilk olarak 20 Temmuz 2016'da aranan Adil Öksüz'ün villasındaki kolilenmiş haldeki kitap ve evraklara el konulmamıştı. Salih Y. ve Muhammet K.'nın Adil Öksüz'e ait sigorta poliçesini polise getirmelerinden sonra da herhangi bir işlem yapılmamış, hatta villanın içindeki kolileri gördüğünü söyleyen Y. ve K.'nın bu sözleri ifadeye de geçirilmemişti.

PARMAK İZLERİ…

14 Kasım 2017'de koli içindeki, kitap ve evraklara el konulur. Kriminal Polis Laboratuvarı'nda yapılan inceleme sonunda ise Öksüz'ün villasında ele geçirilen Barla Lahikası adlı Şahdamar Yayınevi'ne ait kitabın 23. ve 25. sayfasında İstanbul'daki darbe girişimini yönlendiren subaylardan ve TRT'nin Ulus'taki binasını bastığı iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile tutuklu olarak yargılanan Hava Harp Okulu Komutanı Kurmay Albay Hüseyin Ergezen'in sağ el baş parmak izi tespit edilir.

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Kurmay Albay Hüseyin Ergezen hakkındaki dosya ayrılarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı halen 15 Temmuz darbe girişiminde Ulus'taki TRT binasını bastığı iddiası ile yargılanan Hüseyin Ergezer'in parmak izlerinin Adil Öksüz'ün evinde ele geçirilen kitaplarda bulunmasından sonra ek bir iddianame düzenleyerek yargılandığı dava ile birleştirdi.

AKINCI ÜSSÜ'NDE YAKALANMIŞTI

FETÖ'nün sözde Hava Kuvvetleri İmamı Adil Öksüz 16 Temmuz sabahı darbecilerle Akıncı Üssü'nde yakalanmış ve sonra serbest bırakılmıştı.

‘TARLA BAKMAYA' GİTMİŞTİ

Adil Öksüz'ün poliste fotoğrafları çekilmişti. İfadesinde Ankara'da tarla baktığını söyleyen Öksüz elini kolunu sallayarak önce İstanbul'a sonra yurtdışına çıkmıştı.

İşte o komutan ve parmak izi

Hava Harp Okulu Komutanı Kurmay Albay Hüseyin Ergezer iki ayrı davada tutuklu yargılanıyor. Birisi, TRT'nin Ulus'taki binasını bastığı eylem diğeri de Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan dava. Kriminal Polis Laboratuvarı'nda yapılan inceleme sonunda ise Adil Öksüz'ün villasında ele geçirilen Barla Lahikası adlı Şahdamar Yayınevi'ne ait kitabın 23. ve 25. sayfasında İstanbul'daki darbe girişimini yönlendiren subaylardan Kurmay Albay Ergezen'in sağ el baş parmak izi tespit edildi.

Alman medyası da doğruladı

Öksüz Berlin'de bu evde kalmış

Alman basınında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde “Hava Kuvvetleri İmamı” firari darbeci Adil Öksüz'ün, Anadolu Ajansı'na (AA) gelen ihbar mektubunda yer alan Berlin Neukölln'deki adreste kaldığı belirtildi. Frankfurter Rundschau Gazetesi'nin haberinde, Alman makamlarının konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadıkları vurgulanarak, “Ancak Frankfurter Rundschau Gazetesi'nin bilgilerine göre Öksüz gerçekten o evde kaldı” ifadesi kullanıldı. (AA)

Eşi ve kayınbiraderi New Jersey'de

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Akıncı Üssü'nde gözaltına alınan ve serbest bırakıldıktan sonra kayıplara karışan darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz'ün eşi Aynur Öksüz, ABD'de görüntülenmişti.

Öksüz'ün FETÖ darbe girişiminden bir ay önce eşi ve üç çocuğunu Amerika'da yaşayan örgüt mensubu kayınbiraderi Abdulhadi Yıldırım'ın yanına yerleştirdiği ortaya çıkmıştı. Yıldırım da ABD bayrağını öpmüştü.