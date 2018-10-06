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Okul inşaatında çökme meydana geldi 1 işçi öldü 2 işçi yaralı

Hatay'ın Defne ilçesinde özel bir kolejin ek bina inşaatı sırasında istinat duvarının çökmesi sonucu işçi Fatir Murioğlu (42) hayatını kaybetti, 2 işçi de yaralandı.

android-time 18:56 6 Ekim 2018
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Hatay'ın Defne ilçesinde özel bir kolejin ek bina inşaatı sırasında istinat duvarının çökmesi sonucu işçi Fatir Murioğlu (42) hayatını kaybetti, 2 işçi de yaralandı.

Defne ilçesine bağlı Mengüllü Mahallesi’ndeki özel bir koleje yapılan ek bina inşaatında toprak kayması sonucu istinat duvarı çöktü. İnşaatta çalışan 3 işçi demir ve toprak yığınının altında kaldı.

Çöken inşaat duvarının altında kalan işçilerden 1'i hayatını kaybetti. DHA

Çöken inşaat duvarının altında kalan işçilerden 1’i hayatını kaybetti. DHA

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu toprak altından çıkarılan işçilerden Fatir Murioğlu’nun öldüğü anlaşıldı. Yaralı kurtarılan ve isimleri açıklanmayan 2 işçi ise sevk edildikleri Hatay Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

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Son güncelleme: android-time 19:3306.10.2018
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