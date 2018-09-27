Okul önünde uyuşturucuya polis baskını

İstanbul Ümraniye’de okul önlerinde uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis, bir kişiyi uyuşturucularla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Ümraniye'deki okul önlerinde uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

İhbarda belirtilen adres takibe alan polis, söz konusu adrese baskın düzenledi. Yapılan aramada 557 gram Hint keneviri, 1 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Evdeki M.A. gözaltına alındı.

SAKSIDA HİNT KENEVİRİ

Gözaltına alınan M.A.'nın evdeki saksılarda Hint keneviri yetiştirdiği iddia edildi. Polis sorgusunda uyuşturucu satışı yapmadığını belirten şüpheli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.