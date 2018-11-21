Okulda hatim duası

Andımız tartışmalarının sürdüğü şu günlerde Kocaeli'nde çekilen bir görüntü dikkat çekti. Kocaeli’de faaliyet gösteren Kocatepe İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin güne dua ile başladıkları gözlendi.Sözcü'ye konuşan okul müdürü "Art niyetli kimseler tören görüntülerini servis etmişler. Mevlid-i Nebi Haftası nedeniyle öğrencilerimizin bir kısmı hatim yaptı. Okunan dua Hatim Duası’dır" dedi.

8 Ekim 2013’te alınan kararla Andımız, okullardan kaldırılmıştı. Danıştay’ın “Karar yanlış. Andımız yeniden okutulsun” kararına rağmen, buna uyulmamış ve öğrenciler sadece pazartesi sabahları İstiklal Marşı okumaya başlamıştı.

Tüm bu tartışmaların gölgesinde Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dikkat çeken bir görüntü objektiflere yansıdı. Kocatepe İmam Hatip Ortaokulu'nun bahçesinde toplanan öğrencilerin güne hatim duası okuyarak başladıkları gözlendi. Bir öğrenci velisi tarafından çekilen görüntüde kürsüden bir öğrencinin dua ettiği, sıraya geçmiş okul öğrencilerinin de buna ‘amin’ diyerek eşlik ettiği görüldü.

Mevzuatta yer almayan törende okunan Hatim Duası’nda şu ifadeler yer aldı; “Ey rabbimiz bize dünyada ve ahirette iyilik ver. AMİN. Cehennemin azabından bizleri koru. AMİN. Ey rabbimiz bizi, ailemizi ve tüm inanları koru. AMİN. Bize dünyada ve ahirette huzur, bolluk ve bereket ver. AMİN. Gönüllerimize ferahlık ver. AMİN.”

“ART NİYETLİLER SERVİS ETMİŞ”

Konuyla ilgili açıklama yapan okul müdürü Recep Tüğmen, “Mevlid-i Nebi Haftası nedeniyle öğrencilerimizin bir kısmı hatim yaptı. Pazartesi günü de hatim töreni düzenledik. Okunan dua Hatim Duası'dır. Öğrencilerimiz de ‘amin' diyerek eşlik ettiler. Art niyetli kimseler tören görüntülerini servis etmişler” dedi.