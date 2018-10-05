Okulda istinat duvarı çöktü! Öğrenciler tahliye edildi

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, bölgedeki yağışların ardından, lisenin spor salonunun istinat duvarı, büyük gürültüyle çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çökme anı çevredekiler tarafından görüntülendi..

Olay, sabah saatlerinde Altınordu ilçesi Şahincili Mahallesi’nde meydana geldi. Atatürk Anadolu Lisesi spor salonunun duvarında çatlaklar oluştu. Duvarın çökme ihtimaline karşı sokak boşaltıldı, Okuldaki 577 öğrenci tahliye edildi.

Tahliyenin hemen ardından ise duvar büyük gürültüyle çöktü. Alınan tedbirler nedeniyle olayda ölen ya da yaralanan olmazken, okul tatil edildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Ordu Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Atatürk Anadolu Lisesi Spor Salonu'nun çöken istinat duvarının 13 yıl önce inşa edildiği ve 8 metre yüksekliğe sahip olduğu belirtildi. Okul Müdürü Bilal Şahin ve okulda nöbetçi öğretmenlerin sabah istinat duvarında çatlaklar oluşmaya başladığını fark edilmesi üzerine hızlı bir şekilde gerekli önlemlerin alındığının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer evrildi:

“Önlemler sonrasında her hangi olumsuzluk yaşanmadan istinat duvarında çatlakların artması sonucu çökme meydana gelmiştir. Öğrencilerin pedagojik ve psikolojik olarak eğitime öğretime hazır olmadığı gözlemlendiğinden dolayı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda okulda eğitim öğretime 05.10.2018 tarihinde 1 gün süreyle ara verilmiştir. Okul binası ve eklentilerinde (spor salonunda) istinat duvarının çökmesi nedeniyle herhangi bir olumsuzluk veya hasar oluşmamıştır. Okul istinat duvarının onarımı ile ilgili olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Merkezi (YİKOB) tarafından gerekli çalışmalar başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

DHA