15 tatil ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak? Sömestr yaklaşıyor…

15 tatil adım adım yaklaşıyor. Okulların açılmasının üstünden çok kısa bir zaman geçmesine rağmen şimdiden sömestr tatilinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Konuya dair MEB'in açıkladığı bilgileri sorgulayan öğrenciler kesin tarihleri öğrenmek istiyor. İşte MEB takvimine göre önemli tarihler...

15 tatil ne zaman başlayacak? Öğrenciler yarıyıl tatiline ne zaman girecek? Dört ay civarı sürecek yoğun bir tempoya adım atan öğrenciler, bir yandan ders heyecanı yaşarken bir yandan da 15 tatil ya da bir diğer ifade ile sömestr tatilinin başlayacağı tarihi sorguluyor. İşte merak edilen tarihler…

15 TATİL NE ZAMAN?

MEB, 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci döneminin 18 Ocak 2019 Cuma günü sona ereceğini ve yarıyıl tatilinin, 21 Ocak 2019 – 1 Şubat 2019 tarihlerinde başlayacağını duyurdu. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayıp 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.

YARIYIL TATİLİNDE NELER YAPILMALI?

1. Çocuklarınızın düşük not alma nedenlerini birlikte tartışıp çözüm üretin, karar alma süreçlerinize çocuğunuzu da dahil ederek sorumluluk bilincinin gelişmesine katkı sağlayın.

2. Okul zamanında kalkış saati, çalışma saati gibi belli rutinlere alışmış çocuklarınızın tatil döneminde vakitlerini eğlendirici ve eğitici geçirmelerine yardımcı olun.

3. Ara dönem, ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte vakit geçirmeleri için çok iyi bir fırsattır. Bu zaman diliminde mümkün olduğu kadar çok birlikte zaman geçirin. Tatili birbirinizi daha iyi tanımak, anlamak ve birbirinizin arkadaşlığından zevk almak için değerlendirin.

4. Yetenek, ilgi ve beceri bakımından her çocuğun kendine özgü özellikleri olduğunu unutmayın. Bu nedenle çocuğunuzun dönem boyunca sergilediği performansı başka çocuklarla asla kıyaslamayın.

5. Çocukları ikinci döneme motive etmek için kaygı ve tehdit yolunu kullanmayın.

6. Çocuğunuza her şeye rağmen koşulsuz sevdiğinizi ve ona güvendiğinizi hissettirin.