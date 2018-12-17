AKP’nin adayından MHP’yi kızdıracak sözler. Ağrı’dan AKP Belediye başkan adayı olan Savcı Sayan, başlıktaki gibi dedi ve ekledi: Çocuk İngilizce öğreneceğine Kürtçe öğrensin.

Yerel seçimlerde MHP ile “Cumhur İttifakı”nı devam ettirme kararı alan AKP, Ağrı'da Savcı Sayan'ı belediye başkan adayı olarak göstermişti. Sayan'ın dün bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalar ise dikkat çekti. Sayan, Habertürk'te yayınlanan Açık ve Net'te Kübra Par'ın konuğu oldu.

‘İLETİŞİM SAĞLAM OLMALI'

“Akil insanlar hep AK Partili değildi” diyen AKP'li Savcı Sayan, “Hayatında Kürt görmemiş akil adam sorun çözemez. Akil adam bölgeden olmalıydı. Batı'dan birisi Doğu'ya geldiğinde oradaki iletişimi sağlam şekilde sağlayabilsin. Bütün okullarda zorunlu Kürtçe dersi olsun. Çocuklar İngilizce öğreneceğine Kürtçe öğrensin” diye konuştu.

‘SABOTE ETTİLER'

Savcı Sayan, çözüm sürecine ilişkin ise şöyle dedi: “Türkiye'nin gelişmesini istemeyenler sabote etti. Bundan sonra ben olabileceğine inanmıyorum. Birileri bunu sürekli kötü amaçla kullanıyor. Buradaki amaç birlik, beraberlik olmalıydı. PKK bunu sabote etti. Onun dışında daha sağlam yapılar oluşturulabilir.”