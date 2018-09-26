Okullardaki üniforma krizi devam ediyor! Anne alamadım diye isyan etti

Geçtiğimiz hafta Kocaeli'de yaşanan ve bir babanın intiharına neden olan okul üniforması krizi bu sefer de Türkan Aleyna ve kızı ile gündeme geldi. Okulun istediği üniformayı alamadğı için kızını "Boyun Eğme" tişörtüyle okula gönderen anne sosyal medyadan bu duruma isyan etti.

Anne Türkan Aleyna, okula giden kızına okul forması alacak maddi durumunun olmadığını söyledi ve kızını okula “Boyun Eğme” tişörtüyle yolladı. Okulda öğretmeninin kızına ‘bu ne biçim tişört’ diye tepki gösterdiğini belirten anne, “Hiç ajitasyon yapamayacağım kızımın okul formasını almaya param yetmedi ben de boyun eğme tişörtü giydirip yolladım. Ben bu lanet sistemin bu duruma mahkum ettiği tek insan değilim…” ifadelerini kullandı.

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“BEN KORKMUYORUM KİMSE DE KORKMASIN”

Odatv’nin haberine göre Anne Aleyna, “Artık insanların kafasını o soktukları kumdan kaldırmasını, dilenmek yerine haklarını aramasını istiyorum. Ben bu yayını yaptıktan sonra birçok insan özelden benim hesap numaramı istedi, yardım etmek, formayı almak istedi. Ama benim amacım yardımla bir şeyler yapmak değil, benim amacım köklü bir çözüm. İşçi sınıfının gelecek kaygısı olmadan yaşayabilmesi ya da bir annenin iki çocuğuna yetebilmesi. Ben bu sisteme boyun eğmedim, boyun eğmemeye de devam edeceğim. Ben korkmuyorum, kimse de korkmasın” dedi.

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BEN DEĞİL SİZ UTANIN

Anne öğretmenin kızına söyledikleri sonrasında okula gittiğini belirtirken, “Ben değil bunu normalleştiren siz utanın” sözleriyle isyan etti.