Okuyan: Korkuyorsunuz… Hazır olun hesap vermeye

Katıldığı bir televizyon programında hükümete seslenen Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, "Yapacağınız her türlü hile, hurdayı dikkate alıyorum. Yapacaksınız ama bunlar yetmeyecek gideceksiniz. Korkuyorsunuz... Hepiniz hazır olun hesap vermeye. Evet... Yaşar Okuyan tehdit ediyor, hesap vereceksiniz" diye konuştu.

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara‘nın konuğu olan Yaşar Okuyan, AKP-MHP ittifakının yüzde 54’lerde olduğunu ileri süren AKP Sözcüsü Mahir Ünal’ın bu açıklamalarının sorulması üzerine, “Yapacağınız hileleri katıyorum, yapacağınız her türlü hile hurdayı dikkate alıyorum, yapacaksınız yüzde yüz eminim. Ama bunlar yetmeyecek, gideceksiniz” dedi. İLGİLİ HABER Yaşar Okuyan'dan Erdoğan'a uyarı: İnce seni evirir çevirir, o sandığın dibine gömer