Olası bir depremde nereye sığınacağız?

Olası bir İstanbul depreminde 2 milyon kişinin evsiz kalacağı öngörülüyor. En önemli konulardan birisi de deprem toplanma alanları. Afet ve Acil Durum Yönetimi’nin (AFAD) olası bir deprem için toplanma alanı olarak belirlediği yerlerin başını kent içi parklar çekiyor. Ancak 185 bin 447 kişinin yaşadığı Beşiktaş’taki bu alanlardan Maçka Demokrasi Parkı ve Fındıklı Parkı şantiyeye dönmüş durumda. Kent genelinde benzer birçok örnek bulunuyor.

AFAD'ın geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamaya göre İstanbul’da 2 bin 354 toplanma alanı var. Ancak bu alanlar kamuoyuyla paylaşılmıyor.

ANCAK MAİL ATARAK ÖĞRENEBİLİYORSUNUZ

Kendisine en yakın deprem toplanma alanını öğrenmek isteyen vatandaşlar planlama@istanbulafad.gov.tr mail adresine ikametgah adresini yazarak bilgi edinebiliyor. Fakat cevap haftalar sonra geliyor.

AFAD'a attığımız maillerle edindiğimiz bilgiye göre; İstanbulluların kriz anında güvenle toplanacağı, yemek, su, tuvalet gibi ihtiyaçlarını belirli bir süre karşılayacağı ve gerekli yardımı bekleyeceği alanlar olarak bilinen deprem toplanma alanlarının başını kent içi parklar çekiyor.

AFAD'ın deprem toplanma alanı olarak belirlediği Beşiktaş'ta 156 bin 671 m2’lik bir alana sahip olan Maçka Demokrasi Parkı'nın 3 bin 500 metrekarelik bölümünde Dolmabahçe-Levazım Tüneli kapsamında inşaat çalışmaları sürüyor. Olası bir depremde iş makinelerinin olduğu bir alana toplanmak vatandaşların kafasında büyük bir soru işareti oluşturuyor.

Yine deprem toplanma alanlarından biri olarak gösterilen Beşiktaş'taki 15 bin metrekarelik Fındıklı Parkı da Mayıs 2015'te temeli atılan Mecidiyeköy-Kabataş metro inşaatı için şantiyeye dönüştü.

Sadece Maçka ve Fındıklı Parkı değil, kent genelinde birçok park, çeşitli metro, tünel, kavşak ve yol çalışmaları nedeniyle şantiyeye dönmüş durumda.

HER BOŞ ALAN DEPREM TOPLANMA ALANI YAPILMIYOR

Konuyla ilgili Sözcü'ye konuşan İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Nusret Suna, her parkın deprem toplanma alanı olamayacağını söyleyerek deprem toplanma alanlarının ilçedeki nüfus için yeterli miktarda konteynır ve çadır konulabilecek şekilde olması gerektiğine dikkat çekti.

Alt yapısı hazır bir deprem toplanma alanının İstanbul'da bulunmadığını belirten Suna, “Deprem toplanma alanları olası bir afet sonrasında halkın yaşamını idame ettireceği, günlük yaşamını sürdürebileceği alanlar olarak kabul edilir. Deprem toplanma alanları aynı zamanda elektiriği, suyu, alt yapısı yeterli olan yerlerdir. Ancak böyle bir alan İstanbul'da yok. Olası bir depremde toplanmak için belirlenen yerler alt yapısı hazır ve büyük alanlar olmalı. Yaşam konutlarda sürdüğü gibi ya konteynırda ya da çadırda sürdürülür. Çocuk parkına siz kaç tane çadır ya da konteynır koyabilirsiniz? Valiliğin ya da AFAD'ın açıkladığı 2 bin küsür toplanma alanı çocuk parkları, okul bahçeleri, cami avlusu, meydanlarda boş alanlardır. Bunlar olası bir depremin ilk anında panik anını atlatabilmek için vatandaşın ayakta duracağı yerlerdir. Peki o günün akşamı ve ertesi günleri ne olacak? Vatandaş ayakta mı geçirecek bu zamanları? 1999-2003 yılları arasında deprem toplanma alanı olarak belirlenen yerlerden 4'te 3'ü imara açıldı. Şu an büyük alanlar olarak söyleyip deprem alanı olarak belirlenen yüzlerce yere AVM yapıldı.” diye konuştu.