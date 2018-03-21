İzmir’de kan donduran vahşet! Öldürdüğü oğlunu daha önce falakaya yatırmış

İzmir'in Buca ilçesinde, oğlu Ali Dünya'yı (8) su hortumuyla döverek ölümüne neden oldukları öne sürülen Suriyeli inşaat işçisi Muhammed Dünya (34) ve çocuğun üvey annesi Fatima Şukri (32) hakkında, 'canavarca hisle çocuğu öldürmek' suçlamasıyla açılan davaya devam edildi. Sanık Fatima Şukri, eşinin olaydan 15 gün önce küçük çocuğu falakaya yatırıp hortumla dövdüğünü öne sürdü.

Olay, geçen 6 Temmuz’da Göksu Mahallesi 684/16 Sokak’taki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu Ali Dünya, inşaat işçisi babası Muhammed Dünya ve üvey annesi Fatima Şukri tarafından su hortumuyla dövüldü. 7 Temmuz sabahı Ali’yi uyandıramayan üvey anne ve baba, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde, çocuğun öldüğünü belirledi. Olayın ardından gözaltına alınan küçük Ali’nin babası ve üvey annesi, sevk edildikleri adliyede, mahkemece tutuklandı.

Olayı soruşturan Cumhuriyet savcısının hazırladığı iddianamede, çiftin Ali Dünya’yı uzun süredir su hortumu ile dövdüğü, son olarak baba Muhammed Dünya’nın 5 Temmuz gecesi, üvey anne Fatima’nın da 6 Temmuz sabah saatlerinde çocuğa hortumla vurduğu belirtildi. İddianamede, küçük Ali’nin aldığı darbelerle yaşamını yitirdiği vurgulandı. Savcı, anne babasın uzun süredir küçük Ali’yi dövdüklerini ve bu nedenle ölümüne neden olduklarını, çocuktaki yaraların sayısı ve nitelikleri göz önüne alındığında, öldürme kastıyla hareket ettiklerinin anlaşıldığını belirterek, ‘Canavarca hisle çocuğu öldürmek’ suçundan her iki sanık hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istedi.

İzmir 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın bugün görülen duruşmasına tutuklu sanıklar Muhammed Dünya, Fatima Şukri, sanık avukatları ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Pınar Melli katıldı. Duruşmada tanık olarak ifade veren sanıkların oturduğu evin sahibi Gamze Zengin, olay günü çocuğun ağlama sesini duyduğunu belirterek, “Sanıklar benim kiracım olur. Olay günü alt kattan ağlama sesi ve vurma sesi duydum” dedi. Sanıklardan Fatima Şukri, olaydan 15 gün önce eşinin Ali Dünya’yı dilenirken gördüğü için dövdüğünü iddia ederek, “Babası ayağına hortumla vuruyordu. Dövme tarzı falakaydı. Olay günü ise akşam ağzından kan geldi. Gece uyuduk, uyandığımızda yataktan düştüğü için ölmüş” dedi.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını ve ‘kasten öldürme’ suçundan cezalandırılmalarını talep etti. Mahkeme heyeti de sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Esasa yönelik savunmalarını hazırlamaları için ek süre vererek, duruşmayı erteledi.

DHA