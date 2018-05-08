Öldürten yalana 2 yıl 8 ay hapis cezası verildi

Adana'da hamile kaldığı uzaktan akrabasına babasının kötü bir şey yapmasından korkup yalan söyleyerek sosyal medyada tanıştığı 16 yaşındaki Muhammed Reşit Yıldırım'ın ismini verip babası tarafından öldürülmesine neden olduğu iddia edilen tutuklu 15 yaşındaki F.B., 2 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Adana 3.Çocuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya F.B. tutuklu bulunduğu Tarsus Kadın Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Öldürülen Muhammed Reşit Yıldırım'ın babası Ali Yıldırım'ın avukatının katıldığı duruşmada F.B., savunmasında, yine hamile kaldığı uzaktan akrabası M.Ç.'i savunması dikkat çekti. M.Ç. ile ilişkiye girip hamile kaldığını itiraf eden F.B., “Muhammet Reşit ile sadece sosyal medyadan arkadaştık. Kendisi ile hiçbir zaman bir araya gelmedik, ilişkiye de girmedik. Babamın M.Ç.'ye bir şey yapmasından korktuğum için Muhammet Reşit'in ismini verdim” dedi. Savunmasının ardından tekrar söz alan F.B., mahkeme hakimine, “M.Ç.'ye DNA testi yapıldı mı? M.Ç. ile ilgili herhangi bir dava açıldı mı?” diye sordu. F.B.'nin bu soruları salonda bulunanlarda şok etkisi yarattı.

İLGİLİ HABER Öldürülen gencin 'tecavüz etmediği' itirafında bulunan kız gözaltına alındı

Öldürülen Muhammed Reşit Yıldırım'ın babası Ali Yıldırım'ın avukatı Halis Yetkiner de, sanığın babasına yalan söyleyerek, müvekkilinin oğlunun öldürülmesine neden olmasına karşın hala soğukkanlı tavırlarla hamile kaldığı sevgilisini koruduğunu belirtip en yüksek cezanın verilmesini istedi.

Mahkeme hakimi, F.B.'yi ‘iftira' suçundan önce 4 yıl hapis cezasına mahkum etti. Yaşının küçük olması nedeniyle cezası 2 yıl 8 aya indirilip tahliyesine karar verildi.

F.B.’nin yalanı yüzünden Muhammed Reşit Yıldırım’ı öldüren babası Emrah Bulut yargılandığı Adana 1.Ağır Ceza Mahkemesi’nde 25 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.