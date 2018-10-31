Öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, 15 gün önce Nusret’e gitmiş

Gazeteci Cemal Kaşıkçı öldürülmeden 15 gün önce ünlü et restoran Nusret’te yemek yediği görüntüleri ortaya çıktı.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda 2 Ekim'de öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı. 17 Eylül'de ünlü Et restoran Nusret'in Beşiktaş'a transfer olan kaleci Loris Karius'a şov yaptığı sırada gazeteci Kaşıkçı'nın da mekanda yer aldığı görüldü.

Nusret'in kaleciye şov yaptığı ve fotoğraf çektirdiği sırada Cemal Kaşıkçı'nın da arkada yemek yediği anlar görüntülere yansıdı. İHA