Öldürülen üniversiteli genç kızın ailesi karara tepkili

Mersin'de üniversite öğrencisi Feray Şahin'in evinde silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili davada polis memuru Fatih Burak A.'nın 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılması, genç kızın Gaziantep'te yaşayan ailesi tarafından tepkiyle karşılandı.

Mersin’de üniversite öğrencisi Feray Şahin’in (23) evinde tek kurşunla ölmesiyle ilgili tutuklu yargılanan polis memuru Fatih Burak A. (27), Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesinde ‘bilinçli taksirle adam öldürmek’ suçundan 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Polis memuru Fatih Burak A.’ya verilen ceza, Feray Şahin’in Gaziantep’te yaşayan ailesi tarafından tepkiyle karşılandı. Baba Bekir Şahın cezanın vicdanları rahatlatmadığını belirterek, “Mahkemede adil karar çıkmadı. Mahkemenin gerekçeli kararı da katili aklamaya, kurtarmaya, hatta cesaretlendirmeye yönelik olarak çıkmıştır. 23 yaşında üniversite son sınıf öğrencisi suçsuz, günahsız, gencecik bir kızı, öldüren katile maalesef 5 yıl 3 ay gibi komik bir ceza verildi. Evet, 23 yaşında gencecik kızımızın öldürülmesini Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi yargıçları tarafından önemsiz görülerek komik bir ceza ile katili ödüllendirdiler.Baklava çalan, hırsızlık yapan sıradan bir suç a bile bu cezanın 3-4 katı ceza verilirken. Bir canını bedeli olarak komik bir ceza verildi. Mersin 5.Ağır Cezada çıkan karar vicdanımızı sızlattı. Vicdanları sızlattı. Vicdanları rahatlatmadı. Analar bir kez daha bu karar ile ağlatıldı. Hak, hukuk, adalet bir kez daha katledildi. Hukuk itibarsızlaştırıldı, güvensizleştirildi” dedi.



Üst mahkemeye başvuru hazırlığı yaptıklarını da belirten baba Bekir Şahin, “Elbette bu komik, ucuz, facia niteliğindeki karara karşı itirazımızı bir üst mahkemeye yapacağız. Ve sonuna kadar da takipçisi olacağız. Hayatımızda hiç görmediğimiz, tanımadığımız, okul arkadaşlarının ve komşuların hiç kimsenin tanımadığı bir katil gencecik kızımızı katletti. Bu davanın peşini asla bırakmayacağız. Katil bu katliamın bedelini en ağır ceza ile ödeyene kadar bu davanın peşini bırakmayacağız. Mahkemenin görevi katili aklamak ya da kurtarmak değildir, olmamalı da. Hukuk adil bir şekilde uygulamalıdır. Katilin ifadeleri doğrultusunda çıkan bu facia niteliğindeki kararın üst mahkemede yada yargıtayda bozulacağını ümit ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Kendi kızlarının başına gelseydi aynı şekilde düşünecekler miydi”

Bekir Şahin, “Davadaki vicdanları rahatsız eden durumlarla ilgili ise, teknik raporlar, bikir kişi raporu, delilerin yok edilmesi, görüntüler, katilin çelişkili ifadeleri ve cinayetin aydınlanmayan kısımlarını bu mahkeme görmezden gelmiştir ve katile bir tek soru bile soramamıştır. Buna karara imza atan o yargıçların asla hakları yoktur, bu hukuk değil, adalet değildir. Biz adaleti nerede arayacağız. Bu kararı veren yargıçlar yataklarında rahat uyuyacak mı, vicdanları rahat mı acaba. Kendi kızlarının oğullarının başına böyle bir olay gelseydi aynı şekilde düşünecekler miydi, aynı karara imza atacaklar mıydı, onaylayacaklar mıydı? Eğer insanlarsa bu soruyu kendi kendilerine bir sorsunlar. Yargının görevi katliam yapanı korumak değil en ağır cezayı vererek önlemektir. Bizde insanız bizde bu ülkenin vatandaşıyız. Bu kadar kayırmacılık, korumacılık neyin nesi. Kim bu katil de, bu kadar korunuyor. Ayrıcalığı nedir. Adli tıp kurumu raporu niye yok sayıldı. Kızın tırnakları arasında katilin DNA sı çıktı yok sayıldı. Katil iddia ettiği silah alma hareketini yapamadı yok sayıldı. Katil alkol aldık dedi kan incelemesin de Feray'da alkol çıkmadı yok sayıldı. Silah elinde olan katilde neden barut izi çıkmadı çünkü rapor elini yıkamıştır diyor bu niye sorgulanmadı yok sayıldı. Olay yeri inceleme raporu katilin elinin temiz olduğunu rapor ediyor bu niye yok sayıldı? Katilin vücut muayenesi niye yapılmadı? Evin anahtarı bizden 25 gün niçin saklandı? Katilin birbirinden çelişkili ifadeleri niye sorgulanmadı yok sayıldı” diye konuştu.

GAZİANTEP (İHA)