Ölen arkadaşlarını çöpe attılar

Samsun'da 3 arkadaşın alem gecesi olaylı bitti. İçki ve uyuşturucu kullanan arkadaşlardan biri hayatını kaybetti. Diğerleri ölen arkadaşlarını halıya sarıp boş bir araziye attı. Güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalanan sanıklar tutuklandı. Sanıklar "Uyuşuturucan öldü sandık. Korkup araziye bıraktık" dediler.

Samsun’un İlkadım İlçesi Anadolu Mahallesinde 19 Ağustos akşamı meydana gelen olayda, iddialara göre 1 çocuk babası 39 yaşındaki Ramazan Köseoğlu ile aynı yaştaki arkadaşı Mustafa Sarı ve Taner Akoğlu alkol alıp,uyuşturucu hap ve esrar içti. Mustafa Sarı’nın evinde alem yapan 3 arkadaştan Ramazan Köseoğlu, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı hayatını kaybetti. 2 kafadar arkadaşlarının cesedini bir halıya sardı. Daha sonra da cesedi el arabasına koyarak gece geç saatlerde çöp atılan boş bir araziye bıraktı. Sabahın ilk saatlerinde vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden polisler, Köseoğlu’nun cansız bedeni ile karşılaştı. Ceset, otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderilirken, olayla ilgilide soruşturma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda iş yerlerine ait güvenlik kameralarını inceleyen polis, el arabası ile ceseti taşıyan sanıkları tespit ederek 2 sanığı yakaladı.

“UYUŞTURUCUDAN ÖLDÜ KORKTUK ARSAYA ATTIK”

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan sanıklardan bir çocuk babası olan ve bir okulda temizlik işçisi olarak çalışan Mustafa Sarı, Ramazan Köseoğlu’nu 20 yıldır tanıdığını ve olay akşamı birlikte alkol ve uyuşturucu kullandıklarını söyleyerek, “Gece geç saatlerde Ramazan sızdı. Ben de onu evimde bırakarak üst katta oturan anneme gittim. Sonra Tamer geldi. Ramazan hareketsiz yatıyordu. Öldüğünü anladık. Birlikte halıya sardık. Sonra da boş bir araziye bıraktık” dedi. Diğer sanık Tamer Akoğlu ise, suçlamaları kabul etmeyerek, “Ben eve gidince Ramazan halıya sarılıydı. Mustafa bana uyuşturucudan öldüğünü söyledi. Ailesinden korktuğumuz için cesetten kurtulmak istedik” diye konuştu.

Ancak Ramazan Köseoğlu’nun yapılan otopsisinde boynunun kırık olduğunun tespit edilmesi üzerine 2 sanık tutuklanarak cezaevine gönderildi. Köseoğlu’nun kesin ölüm sebebinin tespiti için cesedin İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildiği belirtildi.